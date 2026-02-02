金門倉庫查獲香菇763公斤　未檢驗陸製食品近2千公斤

▲金門查獲香菇763公斤、未檢驗陸製食品近2千公斤。(圖／財政部關務署高雄關提供)

記者鄭逢時／金門報導

農曆春節將至，年貨需求攀升，財政部關務署高雄關為防堵不法走私，於春節前夕會同法務部調查局福建省調查處展開市面聯合查緝，在金門地區一處倉庫查獲大量違規大陸農產品與食品，全案已依法查扣並移送偵辦。

高雄關表示，該次行動中查獲違法收集、囤積之大陸香菇763.3公斤，市價逾新台幣30萬元，另查扣未經我國食品檢驗之大陸製食品共1,987公斤，品項包含螺絲粉、醬料罐、核桃、地瓜條、魷魚條、油栗仁、花生製品及檳榔乾等，數量龐大，全案涉違反懲治走私條例及海關緝私條例等規定，已全數依法查扣。

高雄關指出，歲末年初常見不法業者走私大陸香菇、花生等農產品轉售牟利，未經檢疫之農產品，除可能殘留重金屬或超標農藥外，也容易夾帶境外病蟲害，對國內農業生態及國人健康造成嚴重威脅；至於未經食品檢驗的大陸產製食品，則可能含有我國禁用的防腐劑、人工色素或非法甜味劑，其製程與保存環境不明，食安風險不容忽視。

高雄關強調，海關將持續於邊境及市面加強跨機關查緝，嚴防走私農產品及未開放進口食品流入市場，並呼籲民眾勿購買標示不清或來路不明食品。依規定，私運管制物品進口最高可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金；走私貨物亦可處貨價3倍以下罰鍰並沒入。若發現可疑走私情事，可撥打0800-711117檢舉，共同守護國人食安與邊境安全。

