減班休息勞工有靠山！「薪資差額」補貼9行業延長至7月底

▲勞動部延長僱用安定措施，減班休息勞工每月最高可領1萬1500元薪資差額補貼。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續協助減班休息勞工穩定就業、降低薪資減少對生活造成的衝擊，勞動部自2月1日起延長辦理「僱用安定措施」，適用9大行業別，辦理期間至7月31日止，只要與雇主協議實施減班休息達30日以上，符合規定的勞工即可申領薪資差額補貼，每人每月最高可領新台幣1萬1500元，協助勞工安心過春節、穩住家庭經濟。

勞動部指出，為照顧因國際經貿情勢影響、訂單驟減而實施減班休息的勞工，原訂僱用安定措施辦理至1月31日，現決定延長至7月31日。凡於公告期間內，與雇主協議實施減班休息達30日以上，並已向地方勞政機關列冊通報的受僱勞工，且所屬事業單位符合公告適用行業別，即可依規定申領薪資差額補貼。

此次適用補貼的9大行業包括：「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」以及「其他運輸工具及其零件製造業」，每人每月最高補助新台幣1萬1500元。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，就業中心一接獲地方政府提供的減班休息勞工名冊，便立即啟動關懷與宣導機制，主動輔導勞工申請薪資差額補貼。申請方式可由勞工本人或雇主代為提出，透過紙本申請書，或至「台灣就業通」網站僱用安定措施專區線上申請。

劉邦棟也提醒，薪資差額補貼的申請期限，為實施減班休息每滿30日的次日起90日內。例如自115年1月1日至1月30日減班休息滿30日，最晚須於4月30日前提出申請，逾期將視同放棄補助，呼籲勞工務必留意申請期限，以保障自身權益。

此外，符合9大行業別的減班休息勞工，在申請薪資差額補貼的同時，也可一併參加「減班休息勞工再充電計畫」訓練課程，不僅可領取全額薪資差額補貼，還能利用減班期間精進技能、提升競爭力。

若減班休息勞工所屬事業單位未符合公告適用行業別，雖無法申請薪資差額補貼，仍可參加「再充電計畫」，依減班前後薪資差額申請訓練津貼，每月最高補助1萬6300元；另針對減班前勞保平均月投保薪資介於2萬9500元至3萬1800元的全時基層勞工，即使薪資差額不大，參訓後仍可申請每月最高2940元的訓練津貼。

民眾如對申請流程或文件準備有疑問，可撥打免付費客服專線0800-777888，或洽詢勞動部雲嘉南分署及轄區各就業中心專人協助。