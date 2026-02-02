春節看診免煩惱！放寬提領慢性箋　花蓮10醫院及73診所設門診

▲花蓮全縣醫療院所，加強年節期間醫療資源調配，各醫院提供春節特殊門診。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年春節假期從2月14日到2月22日長達9天，返鄉與國旅人潮預計達到高峰，可能增加意外事故和病毒傳播的風險。為因應過年就醫需求，花蓮縣衛生局協調全縣10家醫療院所，加強年節期間醫療資源調配，除了各醫院提供春節特殊門診外，全縣另有73家診所不間斷醫療門診。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，春節假期預期人車往返最高峰為除夕至初四之間，衛生局特別結合花蓮縣醫師公會及診所協會，鼓勵基層診所在這段時間開診，以舒緩大醫院春節的急診擁塞。春節期間有就醫需求，建議可先就近診所看診，經醫師評估病情，若需再進一步治療，透過診所醫師協助轉診至醫院。也請民眾多多體恤年節仍需日夜輪班辛勞的醫療人員，犧牲與家人團聚的機會，提供不間斷醫療的無私奉獻，才能守護醫療資源長長久久。



朱家祥以身為醫師的角色，建議有慢性病返鄉或出遊的鄉親，預先準備好用藥，今年衛生福利部放寬「提前領慢箋」時間，可提前14天，自1月31日起回診或至社區藥局，由醫師處方給藥或預領取下個月(次)藥量，避免用藥中斷。只要確認藥品會在年節期間服用完畢，就可以在1月31日至2月13日提前領取下一次藥品。請民眾過年期間規律飲食，避免暴飲暴食、避免熬夜、吃宵夜，適度運動（如飯後散步），這對糖尿病與心血管疾病患者尤為重要。





春節期間無論是返鄉探親或是拜訪親友，人際互動頻繁，容易成為流感病毒傳播的溫床，請務必做好呼吸道衛生與咳嗽禮節，養成勤洗手、咳嗽佩戴口罩的良好習慣。

如果有呼吸道症狀需要就醫，可利用各醫院開設的「呼吸道傳染病特別門診」。針對有慢性洗腎需求的民眾，花蓮縣內洗腎機構，年節期間仍然會對原服務腎友提供洗腎，8家醫院附設洗腎中心及5間獨立型的洗腎診所目前預約都已額滿，對於春節期間沒有預約而臨時有需求的民眾，務必請先以電話向診所確認是否能臨時安排。

朱家祥進一步說明，近年醫療暴力事件增加，不乏有不耐久候看診，而暴力傷害醫護人員。大醫院急診是搶救生命所需要的重要醫療資源，透過檢傷分級確保重病患者能優先得到即時救治，呼籲民眾珍惜醫療資源，將急診留給真正緊急的重症病患，非急症應考慮門診或診所，避免浪費急診資源，讓重症病人能快速獲得治療。



花蓮縣衛生局提醒，各醫院及診所提供看診科別及時段不同，春節期間倘有需要就醫的民眾，請於看診前打電話到醫療院所確認看診時間，也可以透過手機下載「全民健保行動快易通 健康存摺APP」，查詢春節門診詳細看診時間、科別、春節提供服務的藥局名單及詳細時間等資訊。

