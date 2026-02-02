　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸10歲抗癌小鬥士豪豪離世　蹭熱度！冷血網紅竟發文「祝賀」惹眾怒

▲大陸一名擁有88萬粉絲的網紅冷血發文遭網友圍剿。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸一名擁有88萬粉絲的網紅冷血發文遭網友圍剿。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名10歲抗癌小鬥士豪豪1月底擋不住病魔襲擊離世，讓大批網友惋惜哀悼，整起事件因一則留言意外掀起爭議。一名帳號名稱為「吳新宇」的網紅為了「蹭熱度」用「祝賀你」、「真開心」等言論發表影片，被網友群起批評「冷血失當」，也讓豪豪家屬情緒潰堤，引起陸網熱議。

《極目新聞》報導，1月27日，10歲的「抗癌小王子」豪豪不幸去世，全網為其悲痛不已。令人憤怒的是，一名網紅此後公開發表冷血評論「祝賀你」、「真開心」等，豪豪的父親稱氣得發抖。

據了解，豪豪2015年出生於貴州，4歲時便診斷出患有急性髓系白血病，5年間歷經17次化療、15次放療與兩次骨髓移植。年幼的豪豪曾在影片中請網友為他喊一句「王子請恢復健康，永不復發」打氣，稚嫩而堅定的話語感動無數人。

▲大陸一名擁有88萬粉絲的網紅冷血發文遭網友圍剿。（圖／翻攝極目新聞）

直至2026年1月27日，家屬透過社群帳號證實豪豪離世，並將孩子帶回貴州老家辦理後事，引起網友們關心和不捨。

然而，一名暱稱為「吳新宇」的網紅28日發表影片稱，「我聽說那個白血病豪豪走了，跟我有啥關係，又不是我造成的。」並在相關影片下留言「太爽了」、「祝賀你」、「真開心」等冷血言論，引起網友群起撻伐。

此事讓豪豪父親及家人深受打擊，豪豪父親表示，看到相關言論後「瞬間淚如雨下，氣到發抖」，並直言若對方未受到應有處置，「愧對自己的兒子。」

面對網友們的圍剿，「吳新宇」趕緊發佈道歉影片稱，自己只是「蹭熱度做節目效果」，向豪豪致歉；但1日又改口辯稱，當時所指的是「另一位同名白血病患童」，再度引發網友質疑與不滿。直至今（2）日，「吳新宇」帳號仍正常運作，粉絲數逾88萬，但相關爭議內容已不可見。

01/31 全台詐欺最新數據

383 1 8573 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

受害人裸照全看光！淫魔檔案驚見近40張無碼照　司法部急下架
快訊／台股收盤大跌　跌幅前5個股曝
大S紀念雕像落成　小S神情哀傷...具俊曄緊摟S媽畫面曝光
快訊／又夢到！　40歲男刮中2次100萬
快訊／決定了！白沙屯媽祖丙午年北港進香　農曆2月26日登轎出
美麗島民調／賴清德滿意度46%大漲5.4個百分點　信任度黃金
LIVE／白沙屯媽祖北港進香　擲筊擇日

癌症白血病抗癌小鬥士網紅爭議豪豪輿論吳新宇

