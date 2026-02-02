「裝什麼潢？」　黃國昌不滿劉書彬裝潢立院辦公室：到最近才知道





▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨立委劉書彬遭爆去年搬進前立委吳春城辦公室前花35萬元整修，且又參與第5會期立委辦公室抽籤，結果未抽中心儀的辦公室，還特意與同僚交換，延誤搬遷作業，引發創黨主席柯文哲不滿。對此，民眾黨主席黃國昌今（2日）表示，他跟柯文哲態度完全一模一樣，「裝什麼潢？」她去年2月裝潢這件事，他真的不知道，是到最近才知道；他比較不高興的是，民眾黨不分區立委要給支持者是來做事的形象，而不是來做官，為了一些枝節事情耗費媒體資源。

黃國昌2日中午接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，針對辦公室裝潢爭議，他跟柯文哲態度完全一模一樣，當初委員進來，他已經一而再，再而三強調不准裝潢，「裝什麼潢？」妳進來是做事，有辦公室、有桌子，要裝潢要幹嘛？他自己2024年2月進入立法院使用的是前綠委趙天麟辦公室，裡面的擺設他一樣都沒有動，什麼裝潢都沒有，就進去裡面幹了兩年，不會影響到他工作表現。

黃國昌強調，裝潢這件事他要很直率報告，他跟柯文哲想法跟立場一樣，當初開會時已經講得很清楚，不准裝潢，這就是他的立場。為什麼還裝潢？那是她去年2月上來的事，「我老實說，她裝潢這件事，我們還真的不知道，到最近才知道去年2月有裝潢」，但她也是按照立院規定給委員名額去裝潢，沒多花錢，只是他對民眾黨的立委總是有比較多要求，要展現不一樣氣象給支持者看。

黃國昌說，他會比較不高興的是，民眾黨不分區立委要給支持者非常清楚的形象，「我是來做事，不是來做官」，上任關心的是在立法院要提出什麼法案、要監督什麼行政部門、要繳出什麼成績單，這是他希望他們在媒體上所披露出來的事情，是在立法院實際工作所展現出來的表現，而不是為了一些枝節事情耗費媒體資源。