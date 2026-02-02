　
地方 地方焦點

電氣業職業工會攜手勞工局送暖17區　關懷職災與弱勢家庭實踐希望家園

▲台南市電氣業職業工會攜手勞工局深入17區，逐戶關懷職災勞工及弱勢家庭，將溫暖送到家中。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市電氣業職業工會攜手勞工局深入17區，逐戶關懷職災勞工及弱勢家庭，將溫暖送到家中。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

寒冬時節，一份關懷更顯珍貴。為落實台南市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，台南市電氣業職業工會於2日攜手台南市勞工局，深入全市17個行政區，實地走訪職災勞工及社會弱勢家庭，親手送上生活物資與慰問關懷，將溫暖送進需要支持的家庭中。

▲台南市電氣業職業工會攜手勞工局深入17區，逐戶關懷職災勞工及弱勢家庭，將溫暖送到家中。（記者林東良翻攝，下同）

此次冬日送暖行動，工會與勞工局人員逐戶拜訪關懷對象，每戶致贈新台幣2000元紅包，並提供電風扇、暖暖被、白米、麵食、餅乾點心組、沖泡穀粉、肉鬆、衛生紙、浴巾、洗潔精及雨傘等生活物資。除關心職災勞工的身體復原及復工情形外，也同步了解弱勢家庭的生活狀況與實際需求，透過傾聽與陪伴，給予心理支持與情感慰藉，讓家庭在寒冬中感受到被看見、被惦記的溫暖。

▲台南市電氣業職業工會攜手勞工局深入17區，逐戶關懷職災勞工及弱勢家庭，將溫暖送到家中。（記者林東良翻攝，下同）

其中，居住於東區的宋女士現年71歲，丈夫過世後，獨自照顧3名重度智能障礙的子女，多年來省吃儉用，生活雖然艱辛，卻始終不願麻煩他人，也未曾主動求助。宋女士過去從事代工工作維生，收入有限，後因眼睛手術失敗無法繼續工作，目前僅能仰賴政府補助度日。此次關懷行動，讓她感受到久違的支持與陪伴，也為這個長期默默承擔的家庭帶來一股溫暖力量。

▲台南市電氣業職業工會攜手勞工局深入17區，逐戶關懷職災勞工及弱勢家庭，將溫暖送到家中。（記者林東良翻攝，下同）

另名關懷對象為居住在東區、64歲的王姓職災勞工，原任職於公寓大樓擔任保全管理人員，於1月6日執勤時協助搬運桌椅，不慎跌倒撞擊頭部，造成四肢麻痺及頸椎嚴重受損，緊急送往奇美醫院治療，目前仍在住院並等待第二次手術。王男原為家中主要經濟支柱，其妻從事清潔工作，收入有限，現已暫時停工全心照顧丈夫，家庭經濟壓力沉重。透過此次慰問與物資發送，希望能為該家庭減輕部分負擔，也讓他們知道並不孤單。

▲台南市電氣業職業工會攜手勞工局深入17區，逐戶關懷職災勞工及弱勢家庭，將溫暖送到家中。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長推動「希望家園」的核心精神，就是在市民遭遇困難時，提供即時且有溫度的支持。台南市政府勞工局長王鑫基表示，冬日送暖是市府對勞工及弱勢家庭最直接的關懷實踐，「希望家園」的理念，就是讓每一位市民在需要的時候，都能感受到政府始終站在身旁。

▲台南市電氣業職業工會攜手勞工局深入17區，逐戶關懷職災勞工及弱勢家庭，將溫暖送到家中。（記者林東良翻攝，下同）

台南市電氣業職業工會理事長杜文寶也指出，工會不僅是勞工權益的守護者，更是彼此扶持的大家庭，透過此次送暖行動，希望讓職災勞工及弱勢家庭感受到社會的溫暖與支持，工會也將持續陪伴大家走過困境。

▲台南市電氣業職業工會攜手勞工局深入17區，逐戶關懷職災勞工及弱勢家庭，將溫暖送到家中。（記者林東良翻攝，下同）

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

