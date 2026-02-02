找親人！國民黨今赴中交流　沈伯洋：洗國族認同、沒學到國共內戰教訓

記者詹詠淇／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑等今（2日）率團前往中國北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，並重申黨主席鄭麗文的親人論。對此，民進黨立委沈伯洋表示，國民黨還沒學到國共內戰之後的教訓，親人說、兩岸一家親的話語就是要用所謂的「文化跟身分認同」去洗「國族認同」。

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

國民黨副主席蕭旭岑偕同國政基金會副董事長李鴻源今（2日）上午率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。蕭旭岑強調，這次行程主要是為了台灣的產業跟百姓，國民黨要當台灣產業的溝通者、台灣老百姓的保護者、兩岸和平的締造者，這是這一次很重要的使命，至於會不會見到宋濤或其他官員就客隨主便、尊重主人的安排。

蕭旭岑還說，國民黨主席鄭麗文提及中國是我們的親人，中華民國憲法規定，我們跟中國本來就不是兩個國家，從歷史文化、血緣跟情感，我們跟對岸本來就不應該切割，兩岸當然是親人，只是在政治上的分歧還沒有解決。

對此，民進黨立委沈伯洋表示，國民黨可能還沒學到國共內戰之後的教訓，今天到中國交流，但對方就會把這個交流當作影響力的槓桿，有可能會有跟簽訂經濟協議一樣糟糕，就是所謂「養套殺」。另一個就是，去敵國其實就是進入對方設定的框架。

沈伯洋指出，過去不管是九二共識還是馬習會，都是透過這樣的方式產生出來，對國際認知與地位會有很大的影響，畢竟用這樣的方式，最終就是進入中國設定的一家人。當國際產生紛爭時，就恐被稱為內政事務的法律框架中，這都是透過這樣的會面來逐步設定。

針對兩岸一家親部分，沈伯洋說，這跟之前說中國跟台灣是親人等論述非常類似，這個話語就是要用所謂的「文化跟身分認同」去洗「國族認同」。

沈伯洋強調，首先，台灣從來沒有被中華人民共和國統治過，所以兩個國家主權互不隸屬，完全沒有什麼家人不家人之說。再來，中國最喜歡強調語言文化相同，「完全就是不同，今天我們台灣享有高度的言論自由，中國的言論自由基本上是在世界敬陪末座」。

沈伯洋指出，更不要講，在語言使用上，跟國族認同根本就不能做任何連結，因為如果這樣，美國人很多是從英國來的，請問美國人有叫自己英人嗎？完全不會。所以不管是華人還是兩岸一家親，都是用錯誤的文化跟身分認同去洗所謂的國族認同。

沈伯洋認為，中國共產黨用這樣的話術已經非常多年了，台灣人民也看得越來越清楚，兩個國家就完全是不同的國家，不管是在制度上、文化上，完全沒有混同的可能。