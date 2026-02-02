台灣買1輛特斯拉「日本可以買2輛」還有剩！北海道女婿：差了100萬

▲特斯拉Model Y。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

經常提供北海道旅遊資訊的網紅「北海道女婿」指出，在日本逛商場時發現，同樣一款Tesla Model Y，在日本購買的價格與台灣相比，居然差了將近100萬元，且日本買電車還有補助，台灣的車價在日本可以買兩台，而且還有剩，驚呼「差距大到懷疑人生。」

網紅「北海道女婿」在粉專發文，一家人到日本商場逛街時，恰巧看到Tesla設櫃展示，便上前了解車款資訊，「不看不知道，看了不得了，在日本買的價格，跟台灣比起來，差距大到會懷疑人生。」

加上日本補助政策 入門款有機會壓至85萬



他指出，同樣是Model Y後驅入門款，台灣市場落地價約在190萬元左右，即使扣除相關補助，整體價格變化不大。而日本標價為558萬日圓，加上近期因日本推動電動車補助政策，最高可獲得約127萬日圓補助，補助後換算新台幣，價格有機會壓低至約85萬元。

原PO直言，在補助條件成立下，台灣人想要購買同款車，要日本人多掏出約新台幣100萬元，「在台灣的價格，可以直接在日本買兩台，還有剩。」除了購車價格，他也提到，在日本買電車，稅金與養車成本比油車更省錢，「看得我心癢癢，好想購入一台啊！」

貼文曝光，網友表示，「新加坡的車價才是夠嚇人」、「算上收入的話，台灣人買汽車的成本是德國的六倍喔，就是我們買一台人家可以買六台」、「中國日本都比台灣便宜很多」、「台灣只有薪資比別人便宜」、「這是民主的價值」、「台灣買新車真的超級盤」。

據了解，2025年台灣新車銷量受年中台美關稅議題影響，全年度總市場共賣出414,436輛，較前（2024）年衰退9.5%。其中，Tesla於12月打出神級王炸，Model Y單月交車高達5,124輛，甚至超車Corolla Cross，最終以全年度13,384輛排在第4位，並成功拿下年度最暢銷電動車王位。