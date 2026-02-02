　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一領到年終！她猶豫「要不要換工作」　網一看傻了：羨慕有這煩惱

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO猶豫要不要換工作。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

年終獎金若不如預期，可能會讓上班族考慮換工作。近日就有一名女網友發文表示，今年領到的年終獎金為4個月，與往年相比落差極大，她是不是該考慮換工作了？貼文曝光後，引起討論，結果不少網友都認為，4個月其實已經不錯了。

領4個月年終嫌少　她考慮換工作

這名女網友在Dcard上，以「年終才四個月該跳嗎？」為標題發文，提到她今年領到4個月的年終獎金，和前幾年有明顯落差，而且，她看到許多人的年終獎金都很高，有10幾個月、20個月，對比之下，她既羨慕，又覺得自家公司太小氣，因此內心開始動搖，猶豫是否應該在此刻尋求更好的發展機會。

貼文曝光後，不少網友表示，「我們年終固定2個月」、「夢裡最美啦，一般公司行號都2個月，4個月算前標了，還想怎樣」、「我才一個月」、「沒有年終獎金，羨慕各位」、「2個月的人路過，好羨慕有這種煩惱」、「我年終只有2個月」、「我只有2個月欸」、「全公司統一0.7個月的路過」、「連年終都沒有咧」。

也有網友回應，「有能力就跳啊，問網友幹嘛」、「那你全年度年薪多少？也不是每位員工都領這麼多吧」、「想跳就跳，只有你自己知道好或不好」、「跳啊，這麼簡單道理幹嘛還問」、「4個月要先看是個人能力問題還是公司問題」。還有網友建議，「底薪多少？如果很高不用跳吧」。

袁惟仁生前人緣佳　30星友創「小胖基金」月匯4萬救命
快訊／袁惟仁過世　享年57歲
謝欣穎、王柏傑穿全黑「共撐一把傘」追思大S
快訊／賴清德明早親上火線舉行記者會　宣布台美合作進展
好市多上架新品科克蘭面紙！「簡體字包裝」會員全炸了
主辦兆元宴！　黃仁勳突喊「對不起」供應鏈高層笑了

