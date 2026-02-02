　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

量販公布「獵奇零食」TOP 5 排行榜　「金牛角黑化版」引發討論

▲▼愛買量販公布「獵奇零食TOP 5 排行榜」。（圖／業者提供）　

▲愛買量販公布「獵奇零食TOP 5 排行榜」。（圖／業者提供）　

記者林育綾／綜合報導

皮蛋、香菜、啤酒等「獵奇系」洋芋片近來在社群掀起話題，愛買量販彙整近20天銷售數據，公布「特殊口味洋芋片 TOP 5 熱銷排行榜」，多力多滋「皮蛋口味」奪冠，香菜口味次之，顯示話題性、重口味仍是帶動買氣的關鍵。

根據愛買銷售觀察，榜單前段班由兩大品牌包辦，其中多力多滋表現最為亮眼，「皮蛋口味」與「香菜口味」分別拿下銷售冠軍與亞軍。值得注意的是，「香菜口味」上市已超過半年，即便面對新口味加入競爭，銷量與回購表現仍穩居第2名。

▲「香菜口味多力多滋」（左）上市已超過半年，回購表現仍十分亮眼。（圖／記者林育綾攝）

排名第3、第4名則由樂事「啤酒口味」與「榴槤口味」進榜，反映消費者對酒感風味與南洋系口味接受度提升；第5名則由台灣品牌華元旗下「波的多」酥炸辣皮蛋口味入榜，展現本土品牌在創新口味上的競爭力。

愛買獵奇洋芋片「TOP 5 熱銷排行榜」：

・第1名：多力多滋皮蛋口味
・第2名：多力多滋香菜口味
・第3名：樂事啤酒口味
・第4名：樂事榴槤口味
・第5名：華元波的多酥炸辣皮蛋口味

▼愛買量販公布「獵奇零食TOP 5 排行榜」。（圖／業者提供）　

▲▼愛買量販公布「獵奇零食TOP 5 排行榜」。（圖／業者提供）　

★全聯推薦「黑化金牛角」

童年零食「金牛角餅乾」黑化了！全聯分享金牛角推出「噴霧醇黑可可」、「法式黑松露風味」2種口味，在社群引發討論，網友也分享創意吃法。

▲▼金牛角推出「噴霧醇黑可可」、「法式黑松露風味」2種新口味，在社群引發網友討論。（圖／業者提供）

▲金牛角推出「噴霧醇黑可可」、「法式黑松露風味」2種新口味，在社群引發網友討論。（圖／業者提供）

其中「噴霧醇黑可可」主打可可風味，透過可可噴霧技術包覆餅體，香氣明顯但甜度相對克制，口感仍維持金牛角餅乾一貫的酥脆層次，吸引偏好可可風味的消費者嘗試。

▼金牛角「噴霧醇黑可可」主打可可風味。（圖／業者提供）

▲▼金牛角推出「噴霧醇黑可可」、「法式黑松露風味」2種新口味，在社群引發網友討論。（圖／業者提供）

另一款「法式黑松露風味」則走鹹香路線，開袋即可感受到松露香氣，風味較為濃郁，與傳統甜口味形成對比，成為松露愛好者關注的新選擇。

▼金牛角推出「法式黑松露風味」新口味，在社群引發網友討論。（圖／業者提供）

▲▼金牛角推出「噴霧醇黑可可」、「法式黑松露風味」2種新口味，在社群引發網友討論。（圖／業者提供）

此外，社群平台上也出現多種延伸吃法分享，有網友將乳酪抹醬填入金牛角中，搭配胡椒粉增添鹹香層次，亦有人嘗試搭配冰淇淋或番茄醬食用，讓經典零食有更多變化。全聯表示，從銷售與討論熱度來看，金牛角餅乾透過新口味與多元食用方式，成功吸引不同族群關注。

