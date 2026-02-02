12歲女趁母睡覺「狂砍26刀致死」！警曝受《名偵探柯南》啟發犯案

▲12歲女童不滿母親家暴，用廚房刀狂砍母親26刀奪命。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

印尼去年12月底發生一起駭人聽聞的兇殺案！1名42歲母親遭廚房用刀刺了26刀，倒臥血泊之中身亡。而痛下殺手的竟是她年僅12歲的女兒。當局表示，她受到熱門遊戲《謀殺之謎》（Murder Mystery，Roblox平台上的遊戲）影響，並受到動畫《名偵探柯南》的啟發。

據外媒報導，家庭主婦索拉雅（Faizah Soraya）於去年12月10日凌晨遇害。案發地點位於印尼北蘇門答臘（North Sumatra）棉蘭市（Medan）。警方指出，當天清晨，女兒比母親更早起床，前往家中廚房，取走一把平時用來切肉的大菜刀。

據當局說法，為了避免衣服沾血，她脫至只剩內衣，站在熟睡的母親床邊，將刀刺向母親頸部。然而索拉雅並未因第1刀立即身亡，而是在熟睡中驚醒，發現女兒正瘋狂揮刀砍向她。

警方指出，索拉雅在大部分攻擊過程中仍保持清醒，甚至能夠哀求女兒停止暴行。她也曾要求喝1杯水，並懇求家人替她叫救護車。女兒的16歲姊姊據報逃往樓上找父親求助，希望能救回母親。但當救護車抵達時，索拉雅已經死亡。

根據印尼警方與對女兒進行訪談的兒童心理學家說法，索拉雅長期對家人施暴，包括用皮帶毆打姊姊，並經常以刀威脅孩子。警方也指出，少女有玩《謀殺之謎》和看了動畫《名偵探柯南》受到啟發，於是發生了這起弒母案件。由於少女年僅12歲，受到法律保護，她因此沒被拘留而是被安置在相關單位，在專家的照護下生活。

