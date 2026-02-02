開箱豪宅挨批「敗票」！謝典林直球對決：我又沒有要選彰化縣長

▲彰化縣議長謝典林家族豪宅造型雄偉，引人注目。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

彰化縣議長謝典林今（2）日表示，自己願意公開住家給外頭一窺樣貌，主要是因為外界說成「百貨公司」等誇大傳言滿天飛，不如一次給大家看清楚，不要過度不實揣測，況且「我又沒有要選（彰化）縣長」他直斥不知攻擊的意義在哪。

謝典林近期與網紅「億百豪森」合作，高調開箱與台糖合建、位於彰化縣溪州鄉佔地約700 坪的家族豪宅，引發輿論熱議「炫富」與政治觀感爭議。據了解，影片中展示了其中一棟140坪、被外界戲稱「謝家白宮」的奢華裝潢，包含挑高室內籃球場、大型恆溫酒櫃、家庭劇院及視聽室等，讓各界對奢華擺設議論紛紛。

謝典林則在影片中解釋，稱父親謝新隆經營建設公司而有建材「成本價」，加上鄉下土地並不貴，自己認為房地價值「在台北就像是一般人的家庭」，此話一出更引各界議論，加上其親姊、國民黨立委謝衣鳯已表態參選2026彰化縣長，驚世言論不免讓外界解讀為「敗票」，謝衣鳳也嚇得跳出來切割稱是弟弟的「個人行為」，與自己參選縣長完全無關。

謝典霖對此反批，自己「不偷不搶」，只是向大家分享生活，外界「不用在那邊猜測！」他強調，開箱限縮在自己居住的空間，另外像父母居住、弟弟一家居住的其他空間，基於隱私都沒有對外公開，尊重家族成員的隱私，也沒有必要曝光。

▲彰化縣議長謝典林（圖）認為自己沒什麼不能供檢視的。（圖／CTWANT）

謝典林續指，鄉下不少農地早年都能依法申請合法建物，不少人動輒上千坪土地興建大面積建築，自己可以帶大家去瞧瞧，「其實很多戶人家都是類似規模。」他強調，自己的生活沒有什麼不能被檢視的地方，更沒有外傳的特殊目的或動機。他坦言，自己沒有要選縣長，外頭卻一直拿「豪宅」來打擊，「我也不知道意義在哪裡。」

▲彰化縣籍立委謝衣鳳（圖）是2026彰化縣長大熱門，她的親弟謝典林近期開箱豪宅話題不小，各界也關注她的回應。（圖／CTWANT）

