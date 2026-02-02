新北寶林路淪恐怖彎道！瓦斯車7天撞2車　網驚呼：看到快閃

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區寶林路（106縣道）短短7天內，同一路段竟先後發生2起瓦斯車撞車意外，上個月26日保時捷休旅車被撞到駕駛一度受困，昨（1日）豐田休旅車也難倖免，遭瓦斯車衝撞。由於瓦斯車接連捲入意外，有網友在臉書社團疾呼：「看到瓦斯車閃開一點，安全第一！」，幸好2起車禍都無人死亡，僅受到擦挫傷及車損。

▼林口寶林路保時捷休旅車遭瓦斯車撞上，休旅車駕駛一度受困， 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

上個月（1月）26日上午8時許，43歲洪姓男子駕駛載送瓦斯的小貨車，沿寶林路往台61線方向行駛，在106縣道8.5K處，與往林口方向、由67歲謝男駕駛的保時捷休旅車發生猛烈對撞。保時捷因撞擊力道嚴重受損，謝男一度受困車內，消防人員趕抵後協助脫困。謝男雖無明顯外傷，但因驚嚇過度導致換氣不順，緊急送往林口長庚觀察；瓦斯車駕駛洪男則手臂輕微擦傷，婉拒就醫。

沒想到，事隔6天，2月1日下午4時許，同一地點竟再度傳出事故。24歲張男駕駛豐田休旅車往林口方向行駛，與對向25歲朱男駕駛的瓦斯大貨車對撞，造成豐田休旅車車頭幾近全毀，瓦斯車駕駛朱男身體多處擦挫傷送醫，張男則幸運無礙。警方確認2起個案雙方酒測值均為0，初步排除酒駕可能，正調閱監視器還原事發真相。

由於2起車禍均涉及載運瓦斯的貨車，林口民眾在臉書社團「林口大家庭」貼文示警，指出寶林路往嘉寶方向瓦斯車速度極快，呼籲民眾行經此路段務必「看到瓦斯車閃開一點，安全第一」，並希望有關單位可以處理一下。

▼事隔6日豐田休旅車與瓦斯車發生車禍，休旅車嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）