社會 社會焦點 保障人權

新北寶林路淪恐怖彎道！瓦斯車7天撞2車　網驚呼：看到快閃

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區寶林路（106縣道）短短7天內，同一路段竟先後發生2起瓦斯車撞車意外，上個月26日保時捷休旅車被撞到駕駛一度受困，昨（1日）豐田休旅車也難倖免，遭瓦斯車衝撞。由於瓦斯車接連捲入意外，有網友在臉書社團疾呼：「看到瓦斯車閃開一點，安全第一！」，幸好2起車禍都無人死亡，僅受到擦挫傷及車損。

▼林口寶林路保時捷休旅車遭瓦斯車撞上，休旅車駕駛一度受困， 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼林口寶林路保時捷休旅車遭瓦斯車撞上，休旅車駕駛一度受困，事隔6日豐田休旅車又與瓦斯車發生車禍，休旅車嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

上個月（1月）26日上午8時許，43歲洪姓男子駕駛載送瓦斯的小貨車，沿寶林路往台61線方向行駛，在106縣道8.5K處，與往林口方向、由67歲謝男駕駛的保時捷休旅車發生猛烈對撞。保時捷因撞擊力道嚴重受損，謝男一度受困車內，消防人員趕抵後協助脫困。謝男雖無明顯外傷，但因驚嚇過度導致換氣不順，緊急送往林口長庚觀察；瓦斯車駕駛洪男則手臂輕微擦傷，婉拒就醫。

▲▼林口寶林路保時捷休旅車遭瓦斯車撞上，休旅車駕駛一度受困，事隔6日豐田休旅車又與瓦斯車發生車禍，休旅車嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林口寶林路保時捷休旅車遭瓦斯車撞上，休旅車駕駛一度受困，事隔6日豐田休旅車又與瓦斯車發生車禍，休旅車嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

沒想到，事隔6天，2月1日下午4時許，同一地點竟再度傳出事故。24歲張男駕駛豐田休旅車往林口方向行駛，與對向25歲朱男駕駛的瓦斯大貨車對撞，造成豐田休旅車車頭幾近全毀，瓦斯車駕駛朱男身體多處擦挫傷送醫，張男則幸運無礙。警方確認2起個案雙方酒測值均為0，初步排除酒駕可能，正調閱監視器還原事發真相。

由於2起車禍均涉及載運瓦斯的貨車，林口民眾在臉書社團「林口大家庭」貼文示警，指出寶林路往嘉寶方向瓦斯車速度極快，呼籲民眾行經此路段務必「看到瓦斯車閃開一點，安全第一」，並希望有關單位可以處理一下。

▼事隔6日豐田休旅車與瓦斯車發生車禍，休旅車嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼林口寶林路保時捷休旅車遭瓦斯車撞上，休旅車駕駛一度受困，事隔6日豐田休旅車又與瓦斯車發生車禍，休旅車嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林口寶林路保時捷休旅車遭瓦斯車撞上，休旅車駕駛一度受困，事隔6日豐田休旅車又與瓦斯車發生車禍，休旅車嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林口寶林路保時捷休旅車遭瓦斯車撞上，休旅車駕駛一度受困，事隔6日豐田休旅車又與瓦斯車發生車禍，休旅車嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

01/31 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

阿信「同件衣服摔兩次」向現場五迷索吻！　見蕭秉治「飛奔下台」：發生見不得人的事？

左轉燈未亮對上搶黃燈！高雄汽機車相撞騎士受傷

左轉燈未亮對上搶黃燈！高雄汽機車相撞騎士受傷

高雄市新興區於今（2）日清晨5時許發生一起交通事故，兩名駕駛疑似因「搶快」雙雙違規受罰。自小客車施姓女駕駛因疑似未依左轉燈號提前轉彎，而詹姓男騎士則因疑似在號誌轉紅燈之際強行通過。這場事故不僅造成機車騎士受傷送醫，更讓兩人面臨最高1800元的罰鍰處分。

即 ∕ 中橫百公斤落石砸車頭！女駕駛驚魂

即 ∕ 中橫百公斤落石砸車頭！女駕駛驚魂

刷整排交通錐撞號誌桿！花蓮休旅車2人送醫

刷整排交通錐撞號誌桿！花蓮休旅車2人送醫

雲林古坑台3線車禍　2車對撞5人受傷送醫

雲林古坑台3線車禍　2車對撞5人受傷送醫

快訊／國道3號深夜3車碰撞　2傷1命危送醫

快訊／國道3號深夜3車碰撞　2傷1命危送醫

林口區寶林路瓦斯車車禍

