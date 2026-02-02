李貞秀中配立委疑慮　吳思瑤秀表格嗆：30秒就能下載卻花時間批評

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨李貞秀3日將遞補立委，但尚未放棄中國國籍，民進黨立委吳思瑤憂對國安造成威脅，李辦批評吳未審先判，請吳停止操弄族群對立、收回不實指控。對此，吳思瑤今（2日）表示，很訝異李花很多時間寫聲明，那為何不上網花30秒下載「退出中華人民共和國國籍申請表」？

▲吳思瑤秀申請表。（圖／記者陳煥丞攝）

即將就任立委的中配李貞秀因未放棄中國國籍，民進黨立委吳思瑤憂對國安造成威脅。李貞秀辦公室1日對此表示，李貞秀的就任，是台灣民主制度接納多元聲音的成果，而不是抹黑及貼標籤的工具，但吳思瑤卻未審先判指涉李貞秀的質詢、索取資料或是相關會議，會讓行政機關跟立法院議事產生國安問題，請吳停止操弄族群對立、收回不實指控。

吳思瑤今（2日）受訪回應，她還沒跟未來的同事李貞秀見過面，也很希望能進一步認識交流，交換彼此觀點，好好正視台灣的法治，但自己很訝異，李貞秀居然可以花很多時間寫聲明，莫名其妙的批評她的質疑，那為什麼不上網花30秒下載「退出中華人民共和國國籍申請表」？

吳思瑤指出，這是公開資訊，內容約7、8頁，認真填寫應當不到10分鐘就可以填寫完成，就可以檢附相關文件給內政部，來證明李貞秀有要奉行台灣憲法跟法律規範，當合法合規的台灣立法委員。「只要30秒下載，只要10分鐘填寫，把這樣的一個表格交給內政部，有這麼困難嗎？」

吳思瑤強調，《國籍法》20條不是針對李貞秀個人，也不是針對中國籍配偶，這是針對在台灣要取得公職身分的所有人，「不分國籍、不只是針對中國，所有國籍的參政者，都要依循《國籍法》20條的規範」。自己非常相信台灣法治，但台灣社會沒辦法相信中共意圖，利用大量在地協力者顛覆台灣社會的這種中共本質，「這是台灣社會的疑慮，沒有人可以放心」。

吳思瑤認為，只要李貞秀依法提出「退出中華人民共和國國籍」的申請作業，全社會才可以放心。「要當台灣中華民國的立法委員，這麼簡單，下載表格、填寫表格、送出表格，大家來依法做事，大家都可以安心」。

針對傳出李貞秀若未放棄中國國籍，內政部若認定就職無效，不僅李索取資料時行政機關沒辦法配合，當李在立院質詢時，行政院長、各部會首長與官員也可不用答詢。吳思瑤表示，在李貞秀沒有依法放棄中國國籍之前，兩個途徑都不可偏廢。

吳思瑤說明，第一，要被立委監督的行政部門應當嚴謹把關，對李貞秀未放棄中國國籍前所進行的質詢或所索取的資料，行政部門自己要嚴格把關，避免觸犯台灣國安法規紅線。

第二，吳思瑤指出，立法院自己也要強化自律跟課責。民進黨在2024年國會改革時，真真切切的提出國會改革法案，卻被藍白為了搞國會擴權而丟包，當中很重要的，就包括議事規則相關的，確保國會資訊、國家機密不被外流，很可惜這些保密洩密條款被藍白惡意丟包，到現在還無法審議。

吳思瑤表示，立法部門也應當藉史上第一個帶有中國國籍來就任台灣立委的特殊個案，就國會內規、就違反國安法治疑慮，強化議事規則規範，國會自己也應當從嚴、重新的來審視一遍。

針對李貞秀國籍爭議，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今則表示，據她了解，李貞秀已經按照台灣規範到中國申請放棄國籍，李明天宣誓時可報告是透過什麼方式，不過如陸委會主委邱垂正所說，目前不管用什麼方式，沒有一個已經入籍中華民國的前中華人民共和國人士，可以因此放棄掉中華人民共和國的國籍。