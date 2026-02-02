鬼繼父酒後裸下身闖房門想硬上　少女光腳逃早餐店求救

▲阿國性侵繼女未遂遭判刑2年6月，台中高分院近日駁回上訴。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

苗栗縣男子阿國（化名）與前妻、未成年繼女小竹（化名）同住，阿國趁著酒意，大白天赤裸下身闖入小竹房間，強脫褲子性侵未遂，小竹奮力抵抗後逃出家門，向附近早餐店求救，店員協助報警。法院審理時，阿國辯稱「只是想摸皮膚」，否認強制性交犯意，其律師也主張「沒有進去」應僅犯強制猥褻罪，一、二審皆不採信辯詞，依家暴法之妨害性自主罪判刑2年6月。仍可上訴。

判決指出，阿強於2024年2月某日上午9時許，在苗栗縣竹南鎮住處，赤裸下半身闖入小竹房間，掀開床上棉被並跨坐在小竹身上，強行拉扯小竹褲子，欲脫下外褲及內褲，並已將外褲拉下至大腿附近，想要強上小竹，幸小竹極力反抗逃離住處後，向附近早餐店員求救。

案經檢方起訴，苗栗地院認為阿國酒後為滿足一時色慾，竟不思自己是小竹繼父，導致小竹身心受創，考量阿國與小竹及生母（前妻）達成和解，判處有期徒刑2年6月。

阿國不服上訴二審，僅坦承強制猥褻犯行，否認有強制性交犯意，其辯護律師說，阿國從小竹就讀幼稚園時就一起生活，關係融洽，把小竹當作女兒看待；案發時阿國因服用藥物後飲酒過量，意識不清之下做出不當行為，事後深感懊悔，且當時僅拉扯外褲到一半，無以性器進入或接合的意圖，應從輕認定強制猥褻罪，而非強制性交未遂罪。

台中高分院查，早餐店員於偵查中證稱，看到小竹跑到早餐店時處於驚慌失措狀態，有一點要哭的感覺，穿得不整齊，光著腳丫子，「妹妹請我們幫忙報警，聽到她用手機跟對方說有人要強姦她」，當下立刻協助小竹報警；小竹母親事後曾傳訊「你真的太過分了」、「當初自己說強姦自己的繼女、世界什麼人都有，原來你也是，真是混蛋」等語責罵阿國。

二審認為，上開情形足認阿國有強制性交犯意，不能僅因未達性交目的，即反推其所為僅止於猥褻犯行，原審量刑妥適，駁回上訴。