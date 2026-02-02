　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學費6萬8「減免後變4萬6」ICU醫秒讚嘆！家長也嗨：超有感

▲▼發薪,有錢人,鈔票。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

政府推出減免學雜費與補貼住宿費政策，引發不少家長共鳴。ICU醫師陳志金就在臉書發文直言，「政府減免學雜費和補貼住宿費，共2萬2千5，真的很有感」，短短一句話，引來不少人現身說法，直呼這項政策「真的幫助很大」。

陳志金文中貼出一份學費明細，從中可見學費是4萬3689元、雜費1萬5628元、學生團體保險費228元、住宿費9050元，小計6萬8595元。下方則是減免明細，行政院減免學雜費1萬7500元、補貼校內住宿費5000元，實繳金額變成4萬6095元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，許多家長也紛紛點頭，「高中也是，補助了30000多！」「每學期行政院學費補助17500元，對於讀私立大學的孩子與家長真的減輕不少壓力！我家也很有感！」「兩位學生的家長路過～很有感。」

還有家長現算，女兒就讀私立大學，透過繁星入學加上政府補助，「一個學期學費才12000左右，在台北市……比我兒子念的國立大學學費還便宜」，還笑說下學期會再補PO繳費單「以資證明」。也有人回憶過去求學時期的負擔，「以前唸書的時候，每個學期都將近四、五萬」，如今自己再回頭進修，「一個學期不到兩萬的學費，真的幫助很多。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
受害人裸照全看光！淫魔檔案驚見近40張無碼照　司法部急下架
快訊／台股收盤大跌　跌幅前5個股曝
大S紀念雕像落成　小S神情哀傷...具俊曄緊摟S媽畫面曝光
快訊／又夢到！　40歲男刮中2次100萬
快訊／決定了！白沙屯媽祖丙午年北港進香　農曆2月26日登轎出
美麗島民調／賴清德滿意度46%大漲5.4個百分點　信任度黃金
LIVE／白沙屯媽祖北港進香　擲筊擇日

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多上架新品科克蘭面紙！「簡體字包裝」會員全炸了

「粉紅超跑」4/13凌晨起駕進香8天7夜　3/11起受理報名

威力彩上看8.7億！4生肖財運旺到擋不住　有望一夜致富

道安講習「三寶大集合」現場超瘋！　63萬網紅驚呆了

快訊／決定了！白沙屯媽祖丙午年北港進香　農曆2月26日登轎出發

LIVE／2026白沙屯媽祖北港進香　2日擲筊擇日

台灣買1輛特斯拉「日本可以買2輛」還有剩！北海道女婿：差了100萬

開箱豪宅挨批「敗票」！謝典林直球對決：我又沒有要選彰化縣長

學費6萬8「減免後變4萬6」ICU醫秒讚嘆！家長也嗨：超有感

嘉南羊乳「炎上時間軸」曝　一圖看懂始末！經營快1年險翻車

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

阿信「同件衣服摔兩次」向現場五迷索吻！　見蕭秉治「飛奔下台」：發生見不得人的事？

好市多上架新品科克蘭面紙！「簡體字包裝」會員全炸了

「粉紅超跑」4/13凌晨起駕進香8天7夜　3/11起受理報名

威力彩上看8.7億！4生肖財運旺到擋不住　有望一夜致富

道安講習「三寶大集合」現場超瘋！　63萬網紅驚呆了

快訊／決定了！白沙屯媽祖丙午年北港進香　農曆2月26日登轎出發

LIVE／2026白沙屯媽祖北港進香　2日擲筊擇日

台灣買1輛特斯拉「日本可以買2輛」還有剩！北海道女婿：差了100萬

開箱豪宅挨批「敗票」！謝典林直球對決：我又沒有要選彰化縣長

學費6萬8「減免後變4萬6」ICU醫秒讚嘆！家長也嗨：超有感

嘉南羊乳「炎上時間軸」曝　一圖看懂始末！經營快1年險翻車

「精實的羅戈」回來了！　兄弟王牌高強度訓練只為贏回總冠軍

去年捷運中和新蘆線進出站統計「松江南京奪橘線通勤王」　中和段4站點名列前十

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

寶可夢卡牌也要調漲價格了　官方曝原物料價格上漲

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

好市多上架新品科克蘭面紙！「簡體字包裝」會員全炸了

桃園鐵皮屋暗藏推筒子職業賭場　警凌晨攻堅逮35人抄105萬賭資　

買賣房屋前先看這張圖！永慶房屋揭露房市投機炒作警訊

「粉紅超跑」4/13凌晨起駕進香8天7夜　3/11起受理報名

南投30歲男聽投注站閒聊「五路財神」　加買刮刮樂幸運中500萬

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

生活熱門新聞

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

講「三七五減租」被投訴！師感嘆離職

快訊／8級強風「全台溼答答」　2縣市大雨特報

下波挑戰強烈冷氣團　急凍時間曝

訂北海道接機包車「爽約還封鎖」！台灣奧客身分曝

1個月瘦11公斤！矢板明夫深夜自曝減肥秘辛

快訊／白沙屯媽祖丙午年北港進香　時程表出爐

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

台南鐵板燒師傅撲街掉褲　男客嚇跑還回頭拍

自爆被上千青鳥檢舉！蘇一峰喊網路霸凌

4星座本週「開局遇暴雨」要撐住！　處女座工作運最旺

LIVE／2026白沙屯媽祖北港進香　2日擲筊擇日

出國別幫人帶行李！他被海關帶走嘆：家賊難防

上班族最喜歡「公司什麼制度？」　網給答案

更多熱門

相關新聞

台灣成星野飯店外國客最大來源國　業者：玩得比日本人透徹

台灣成星野飯店外國客最大來源國　業者：玩得比日本人透徹

赴日旅遊熱度未減，去年台灣前往日本旅遊達673萬0,817人次，占整體出國人次3成6，星野集團表示，日本海外遊客去年達到高峰，其中，台灣旅客把日本玩得很透徹，甚至超越日本人，為最外國住客最大來源國。

政府發錢了！今早6筆入帳　補助一次看

政府發錢了！今早6筆入帳　補助一次看

總預算卡關衝擊鐵道工程　影響桃園地下化、花東雙軌電氣化

總預算卡關衝擊鐵道工程　影響桃園地下化、花東雙軌電氣化

涉詐補助327萬　前駐洛杉磯外交官請回

涉詐補助327萬　前駐洛杉磯外交官請回

70億補助恐斷炊、126案受影響台南建設不能成政治犧牲品

70億補助恐斷炊、126案受影響台南建設不能成政治犧牲品

關鍵字：

學費補助住宿補貼

讀者迴響

熱門新聞

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

Chappell Roan「乳環掛禮服」

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦　竟反告正義男大生

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

小S女兒Lily約會高帥男！穿白色情侶裝互動超甜

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

13歲妹確診胃癌晚期！元凶竟是爸爸害的

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面