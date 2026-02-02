學費6萬8「減免後變4萬6」ICU醫秒讚嘆！家長也嗨：超有感

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

政府推出減免學雜費與補貼住宿費政策，引發不少家長共鳴。ICU醫師陳志金就在臉書發文直言，「政府減免學雜費和補貼住宿費，共2萬2千5，真的很有感」，短短一句話，引來不少人現身說法，直呼這項政策「真的幫助很大」。

陳志金文中貼出一份學費明細，從中可見學費是4萬3689元、雜費1萬5628元、學生團體保險費228元、住宿費9050元，小計6萬8595元。下方則是減免明細，行政院減免學雜費1萬7500元、補貼校內住宿費5000元，實繳金額變成4萬6095元。

貼文一出，許多家長也紛紛點頭，「高中也是，補助了30000多！」「每學期行政院學費補助17500元，對於讀私立大學的孩子與家長真的減輕不少壓力！我家也很有感！」「兩位學生的家長路過～很有感。」

還有家長現算，女兒就讀私立大學，透過繁星入學加上政府補助，「一個學期學費才12000左右，在台北市……比我兒子念的國立大學學費還便宜」，還笑說下學期會再補PO繳費單「以資證明」。也有人回憶過去求學時期的負擔，「以前唸書的時候，每個學期都將近四、五萬」，如今自己再回頭進修，「一個學期不到兩萬的學費，真的幫助很多。」