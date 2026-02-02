　
生活

道安講習「三寶大集合」現場超瘋！　63萬網紅驚呆了

▲道路安全講習。（圖／翻攝自臉書／姆士捲）

▲道路安全講習。（圖／翻攝自臉書／姆士捲）

記者周亭瑋／綜合報導

擁有63萬追蹤者的知名網紅「姆士捲」近日在社群平台分享，日前因交通違規遭檢舉，而參與道路交通安全講習。他直擊講習現場宛如「三寶大集合」，不僅有學員大聲講電話、玩手機硬拗，更有阿伯因不滿罰金直接槓上講師。

道安講習亂象百出　阿伯不滿罰金槓老師

姆士捲在文中描述，講習過程中有阿姨無視禁令，大聲講電話講到全班側目，即便老師制止兩次仍不肯罷休；還有一名阿伯因不甘心被開單，直接在現場與老師針唇槍舌戰，讓老師忍不住回嗆，「阿不然你去立法！」

此外，課堂規定3小時禁止睡覺與用手機，也有監控盯哨，卻仍有長輩玩手機，被抓包後還不斷硬拗，荒謬行徑令他十分傻眼。

無照駕駛罰款已上調！　車主本人連帶受罰

上課期間也發生不少插曲，姆士捲提到，老師曾詢問台下學員，「AI第一個會取代的工作是什麼？」沒想到，竟有人回答「總統」，瞬間逗笑全場。

然而，他隨後正色提醒，無照駕駛罰款已於1月31日正式上調，且新制規定車主本人也會連帶受罰。

他透露，自己曾被15歲的「媽寶」撞過，其母甚至早早買車給孩子，因此呼籲家長不要過早買車，以免害人害己。

網友傻眼洗版：台灣交通亂象的縮影

貼文一出引發大批網友熱議，許多曾參與講習的過來人紛紛留言，認為講習現場就是現實版的社會縮影，「每堂課都有很瘋的阿姨，我去上的時候，有個阿姨已經來不只一次了」、「全台教育現場」、「超多是計程車司機」、「台灣交通亂象的縮影」。

網友們也洗版回應，「酒駕：呵」、「直接關進去有案底比較實在」、「亂源大集合」、「三寶管束營」、「老師那句『你去立法』真的帥到爆」。

針對交通部最新修正法規，自2026年1月31日起，無照駕駛罰鍰上限已大幅提高，且若明知未領有駕駛執照仍提供車輛，車主將面臨同額罰鍰並吊扣牌照。道路交通安全講習旨在強化駕駛人守法意識，民眾參與時應遵守課堂秩序，避免重複違規。

01/31 全台詐欺最新數據

受害人裸照全看光！淫魔檔案驚見近40張無碼照　司法部急下架
快訊／台股收盤大跌　跌幅前5個股曝
大S紀念雕像落成　小S神情哀傷...具俊曄緊摟S媽畫面曝光
快訊／又夢到！　40歲男刮中2次100萬
快訊／決定了！白沙屯媽祖丙午年北港進香　農曆2月26日登轎出
美麗島民調／賴清德滿意度46%大漲5.4個百分點　信任度黃金
LIVE／白沙屯媽祖北港進香　擲筊擇日

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

桃園男酒駕遭吊銷駕照仍上路　面臨重罰+扣車

桃園男酒駕遭吊銷駕照仍上路　面臨重罰+扣車

66歲戴姓男子因8年前酒駕遭吊銷駕照，但依舊開著心愛的老賓士上路，為執行交通稽查勤務的桃園市大溪警方攔查，開出新制首件無照駕駛告發單，罰鍰3萬6,000元至6萬元，並當場移置保管該汽車。

嘉義警局當場扣牌移車嚴懲無照駕駛

嘉義警局當場扣牌移車嚴懲無照駕駛

無照駕駛1/31起全面講習　缺席最慘「禁考半年」

無照駕駛1/31起全面講習　缺席最慘「禁考半年」

嘉義三寶逆向等紅燈　完封整條路

嘉義三寶逆向等紅燈　完封整條路

車上有台灣人！俄羅斯「越野車翻覆」釀1死

車上有台灣人！俄羅斯「越野車翻覆」釀1死

交通違規無照駕駛道安講習交通亂象罰款新制

