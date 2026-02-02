道安講習「三寶大集合」現場超瘋！　63萬網紅驚呆了

▲道路安全講習。（圖／翻攝自臉書／姆士捲）

記者周亭瑋／綜合報導

擁有63萬追蹤者的知名網紅「姆士捲」近日在社群平台分享，日前因交通違規遭檢舉，而參與道路交通安全講習。他直擊講習現場宛如「三寶大集合」，不僅有學員大聲講電話、玩手機硬拗，更有阿伯因不滿罰金直接槓上講師。

道安講習亂象百出 阿伯不滿罰金槓老師

[廣告]請繼續往下閱讀...

姆士捲在文中描述，講習過程中有阿姨無視禁令，大聲講電話講到全班側目，即便老師制止兩次仍不肯罷休；還有一名阿伯因不甘心被開單，直接在現場與老師針唇槍舌戰，讓老師忍不住回嗆，「阿不然你去立法！」

此外，課堂規定3小時禁止睡覺與用手機，也有監控盯哨，卻仍有長輩玩手機，被抓包後還不斷硬拗，荒謬行徑令他十分傻眼。

無照駕駛罰款已上調！ 車主本人連帶受罰

上課期間也發生不少插曲，姆士捲提到，老師曾詢問台下學員，「AI第一個會取代的工作是什麼？」沒想到，竟有人回答「總統」，瞬間逗笑全場。

然而，他隨後正色提醒，無照駕駛罰款已於1月31日正式上調，且新制規定車主本人也會連帶受罰。

他透露，自己曾被15歲的「媽寶」撞過，其母甚至早早買車給孩子，因此呼籲家長不要過早買車，以免害人害己。

網友傻眼洗版：台灣交通亂象的縮影

貼文一出引發大批網友熱議，許多曾參與講習的過來人紛紛留言，認為講習現場就是現實版的社會縮影，「每堂課都有很瘋的阿姨，我去上的時候，有個阿姨已經來不只一次了」、「全台教育現場」、「超多是計程車司機」、「台灣交通亂象的縮影」。

網友們也洗版回應，「酒駕：呵」、「直接關進去有案底比較實在」、「亂源大集合」、「三寶管束營」、「老師那句『你去立法』真的帥到爆」。

針對交通部最新修正法規，自2026年1月31日起，無照駕駛罰鍰上限已大幅提高，且若明知未領有駕駛執照仍提供車輛，車主將面臨同額罰鍰並吊扣牌照。道路交通安全講習旨在強化駕駛人守法意識，民眾參與時應遵守課堂秩序，避免重複違規。

►預約北海道包車！台灣客放鳥封鎖「司機苦等2hrs」 日導遊跨海求助

►嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司 大票人問號：好災難

►高中聚會！有錢同學「過年計畫」震驚小資女：巨大落差