南投市將建親子輪動場　國3交流道下動土暖身趴上百親子體驗

▲南投市親子輪動場將於3月動工，暖身活動上周末登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府與南投市公所宣布將投資6000萬元，於國道3號高架橋下興建「親子輪動場」，預計3月動工，將擁有全台最長的滑步車道及親子遊憩設施，最快今年底完工。

南投市「親子輪動場」動工前暖身活動於1月31日在國道三號高架橋下登場，結合胖卡市集、滑板國手示範賽與嘻哈電音狂歡，現場DJ節奏轟鳴、饒舌歌手熱唱，搭配滑板飛躍波浪道，原本閒置的橋下空間瞬間充滿活力，吸引上百親子家庭前來體驗「輪動」魅力。

活動從下午2時熱鬧開跑，胖卡市集領軍，帶來文創、手作與街頭美食，3時至5時，專業滑板選手示範高難度技巧，並開放滑步車體驗，讓大人小孩都能親身感受輪動運動的快感；入夜後高潮來襲，知名嘻哈歌手PC Chen、JY、99接力開唱，搭配頂尖DJ wonkytoast、ALLOWILL、JOVA的電音混音，將預定地變成露天派對，音樂與滑板碰撞出火花。

縣府和市公所說明，過去滑板、滑步車常被視為青少年次文化，如今已是奧運正式項目，象徵自我展現與家庭互動；親子輪動場選址利用南投浪漫情人橋旁的國道三號高架橋下閒置空間，擁有天然遮蔭與防雨優勢，轉化為永續公共場域，興建完工後面積約7500平方公尺，約有5座籃球場的長度，屆時將是全齡化輪動場，包含滑步車、滑板、直排輪等設施。

▲▼南投市親子輪動場第一期、第二期工程模擬圖。（圖／南投市公所提供）

縣長許淑華親臨現場，表示縣府積極向中央爭取經費，去年會勘國道三號橋下空間後，獲運動部1500萬元補助，加上市公所自籌4500萬元，總計6000萬元，這項建設預計年底完工，「這不只是孩子玩滑步車的場域，更將是年輕朋友追夢的滑板天堂。」南投市長張嘉哲表示，許多當爸媽的市民反映需要更棒的親子休閒空間，市公所因此收集民眾意見，打造親子輪動場做為南投市第一座大型親子公園。

身兼南投縣滑板協會理事長的縣議員簡千翔也興奮表示：「滑板在南投還不算流行，但它是亞洲選手在奧運奪牌的強項；我一直希望透過活動推廣，縣長與市長聽到後立刻行動，這座輪動場將成為中部輪動運動中心，結合嘻哈音樂與國手表演，讓大家感受到滑板的魅力。南投不只是好山好水，更是年輕世代的運動天堂。」縣議員林儒暘及張婉慈也大力肯定這項建設。