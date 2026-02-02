陸高檔車經銷商巨頭破產！門上貼封條　曾專賣豪車...總部已清空　

▲大陸知名豪車經銷商破產倒閉，總部及分公司均被貼上封條。（圖／翻攝每日經濟新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

曾位居大陸汽車經銷商百強前二十、專營多個國際豪華車品牌的寶利德控股集團，近期傳出已正式走向破產清算。包括杭州總部與義烏子公司近日相繼人去樓空、張貼封條，破產管理人已進駐，象徵這家華東民營豪車經銷商巨頭已步向結局，也反映出大陸豪華車經銷體系近年承壓的產業現實。

《每日經濟新聞》報導，1月29日，杭州西湖區公元大廈寶利德總部5樓、10樓的辦公區域早已人去樓空。前台堆積的未拆封EMS快遞中，一份來自上海國際經濟貿易仲裁委員會的延長審限通知書格外刺眼。

此外，在該總部大樓15樓門口「寶利德破產債權申報管理人辦公室」的標誌，宣告這家曾位居大陸汽車經銷商集團百強榜前二十的民營企業巨頭，已步入破產清算的終局。

距杭州約100公里的義烏，寶利德兩家子公司同樣十分冷清，其中，原為義烏保時捷中心的建築大門緊閉，門上張貼查封封條，查封人顯示為「寶利德控股集團有限公司管理人」，查封時間為2025年12月20日，場內煙頭與灰塵遍佈，聯絡電話也已成為空號。

破產管理人表示，目前正依《中華人民共和國企業破產法》處理債權申報與資產清理，工作人員在寶利德大廈輪值辦公。至於消費者尚未兌現的購車或服務權益，該管理人指出，須視個案情況評估處理，債權人多可透過線上方式完成申報。

公開資訊顯示，寶利德成立於2001年，巔峰時期擁有30餘家豪華品牌4S店，曾取得勞斯萊斯、保時捷、阿斯頓．馬丁等品牌授權。公司也曾推動A股與港股上市，但最終未能成功。直至2024年下半年起，市場陸續傳出欠薪、交車受阻等問題，2025年9月，杭州中院裁定受理其破產申請，為這家老牌豪車經銷商敲響喪鐘。