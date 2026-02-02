5個月結2次婚！北市男娶陸配又回頭登記前妻　被移民署抓包下場曝

▲北市男先娶陸配又回頭登記前妻，遭移民署抓包涉重婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市周姓男子與大陸女子登記結婚，不到5個月後，竟回台在大同戶政事務所，與不知情前妻再次辦理結婚登記，一人同時存在兩段婚姻。周男事後申請陸妻來台團聚遭移民署抓包移送，士林地檢署認其涉重婚罪，考量其無前科、坦承犯行並撤銷婚姻，予以緩起訴，命繳3萬元。

周男於2019年6月20日，先在中國重慶市民政局，與1名大陸籍女子完成結婚登記，雙方以夫妻名義交往、生活，並留有多張交往、結婚及生子等照片紀錄。孰料，僅隔不到5個月，周男於同年11月7日返台後，竟在婚姻仍合法存續的情況下，前往北市大同戶政事務所，與一名對其婚姻狀況毫不知情的前妻再次辦理結婚登記。

周男之後向移民署申請，欲讓大陸籍妻子來台團聚，移民署在審查兩岸婚姻及戶政資料時，發現其婚姻紀錄出現異常，進一步比對後確認周男疑似重複結婚，隨即將全案移送檢方偵辦。

偵查期間，周男坦承犯行，承認自己在前段婚姻尚未合法消滅前，又與他人辦理結婚登記。其台籍妻也到庭作證，檢察官並就周男與陸妻交往、結婚及育有子女等相關照片與資料，認定與周男自白內容相符，足認其犯行明確。

檢方指出，依刑法第237條規定，只要前一段婚姻仍然有效，再與他人辦理結婚登記，即構成重婚罪，無論是否實際同居、是否出於惡意，均不影響犯罪成立。

不過，檢察官審酌周男並無前科，犯案屬一時失慮，案發後坦承犯行，且已與台灣籍前妻完成撤銷婚姻登記，實際消弭重婚狀態，認其經歷偵查程序後應已有所警惕，依刑法第57條量刑情狀，對周男予以緩起訴。

檢察官也命周男須於緩起訴確定之日起，向公庫支付新台幣3萬元，若於緩起訴期間內再犯或未履行附帶條件，仍可能遭撤銷緩起訴並依法提起公訴。