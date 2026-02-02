命令女病患「脫光光」原地跑步！大馬狼醫襲胸噁行曝光

▲檳城多名女病患被狼醫侵犯。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞43歲男醫師阮宏達（Goon Hoong Tat，音譯）涉嫌以檢查為由，要求2名女病患脫光衣物，以全裸狀態在原地跑步，甚至伸手襲胸，被指控4項侮辱及猥褻罪名，但出庭時一律否認罪名。

命令女病患脫衣 恐怖狼醫行徑曝光

根據起訴書內容，第一起案件發生在2025年2月20日晚間9時許。阮宏達在檳城醫院（HPP）法醫部臨床檢查室內，以恐嚇及羞辱方式，要求一名外籍女病患脫光衣物。

同一晚，他試圖暴力非禮另一名外籍女病患，甚至伸手強行撫摸對方胸部。在第三起案例中，阮宏達同樣對女病患意圖不軌，甚至命令受害者脫光衣服、原地跑步。

2月26日，阮宏達被指控以類似手法，要求另一名外籍女病患脫衣，並且原地跑步。

律師求情 狼醫交保獲釋



大馬媒體《陽光日報》（Sinar Harian）報導，這些指控分別違反馬來西亞刑事法典第509條及第354條，前者最高可處5年監禁或罰款，後者則可處最高10年監禁或罰款。

辯護律師求情表示，被告自2010年起已在檳城醫院服務15年，剛完成法醫病理學碩士學位。他是家中唯一經濟支柱，除了要撫養妻子與2名年幼子女，還要照顧80歲老父，以及即將動子宮手術的73歲老母。月收入約1萬令吉（約新台幣8萬元），扣除貸款等開支後，僅剩5000令吉（約新台幣4萬元）。

儘管阮宏達去年10月在不同法院出庭應訊時，一概否認所有犯行，但法官最終仍准許他以多案合計1.75萬令吉（約新台幣14萬元）的保釋金交保，但被下令不得騷擾或接近受害者及證人。

上述4案仍在審理中，不過早在2025年6月，就有其他受害者報警稱，她因腹痛求醫，卻被阮宏達要求脫掉上衣襲胸，此案目前也正在調查中。

