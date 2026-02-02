　
民生消費

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

▲▼全家Fami!ce霜淇淋推出全新限定口味「贅澤巧克力霜淇淋」。（圖／業者提供）

▲全家Fami!ce霜淇淋推出全新限定口味「贅澤巧克力霜淇淋」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全家Fami!ce霜淇淋將於2月5日推出全新限定口味「贅澤巧克力霜淇淋」，第二波2月12日接力推出「北海道哈密瓜霜淇淋」。即日起至2月6日，在全家APP隨買跨店取祭出「霜淇淋買2送2」，另於2月5日至2月7日加碼推出「5支188元」。

▲▼全家Fami!ce霜淇淋推出全新限定口味「贅澤巧克力霜淇淋」。（圖／業者提供）

▲全家推出全新限定口味「贅澤巧克力霜淇淋」，緊接第二波還有「北海道哈密瓜霜淇淋」。（圖／業者提供）

「贅澤巧克力霜淇淋」於2月5日登場，選用比利時55％巧克力入料，口感濃郁卻不甜膩，可搭配「莊園牛奶霜淇淋」，讓可可苦韻與奶香層次更分明。

同步推出「＋18元加購金鏟匙」活動，透過象徵鏟好運的金色造型餐具，為年節增添討喜儀式感，加購數量有限，依門市實際供應為準。

▲▼全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」，同步「生活大小事全家都馬可以」活動登場，有機會把Switch帶回家。（圖／業者提供）

▲2月12日接力推出「北海道哈密瓜霜淇淋」。（圖／業者提供）

第二波新口味則於2月12日接力推出「北海道哈密瓜霜淇淋」，選用100％北海道哈密瓜果汁製成，主打自然清甜果香，為冬季帶來清爽口感。新口味上市期間，也可搭配既有霜淇淋優惠一同選購，滿足喜愛嘗鮮的甜點族群。

優惠方面，全家APP「隨買跨店取」同步推出Fami!ce霜淇淋限時活動，即日起至2月6日享有「霜淇淋買2送2」，另於2月5日至2月7日加碼推出「5支188元」限時3天優惠，實際兌換方式與數量依APP與門市公告為準。

▲▼全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」，同步「生活大小事全家都馬可以」活動登場，有機會把Switch帶回家。（圖／業者提供）

▲全家同步「生活大小事全家都馬可以」活動登場，有機會把Switch帶回家。（圖／業者提供）

●整合生活功能抽獎

此外，迎接寒假與春節出遊高峰，全家也推出「生活大小事全家都馬可以」活動，整合帳單繳費、票券領取、點數卡儲值、包裹寄取件、寄物＋與雲端列印等服務。

即日起至3月3日，消費者結帳時報會員或出示APP會員條碼，即可獲得抽獎券，並於全家APP「抽獎趣」中投注，有機會抽中Switch瑪利歐賽車遊戲套組，共計8組，讓處理日常事務也能多一份驚喜。

★7-ELEVEN「乖乖奶油椰子霜淇淋」

7-ELEVEN 近年發現翻玩流量密碼，2月4日起將攜手全民零食品牌「乖乖」，結合都市傳說「鎮定功能」的綠色乖乖口味，變成「乖乖奶油椰子霜淇淋」。

▲7-11推出「乖乖奶油椰子霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

「乖乖奶油椰子霜淇淋」嚴選進口椰奶，搭配瑞穗鮮乳，轉化成綠色乖乖風味，除了保留經典香氣，入口還有柔和奶油椰香，尾韻還有淡淡鹹香，層次豐富。

▲買霜淇淋集點，可兌換限量「迷你乖乖桶造型提燈」。（圖／記者林育綾攝）

2月4日至3月17日期間，7-ELEVEN於「OPENPOINT APP」小七集點卡推出「雪淋霜集點GO活動」，uniopen會員購買雪淋霜全口味任一件可得1點，集滿2點+69元，可換限量「迷你乖乖桶造型提燈」在預購原店領取；2點+29元或集點5點，可免費兌換雪淋霜任口味1件。

2月4日起至3月3日期間，每周五六日雪淋霜、酷聖霜霜淇淋憑uniopen聯名信用卡、icash 2.0、icashPay享任選第2件半價。可口可樂思樂冰任2杯，登錄發票可抽「可口可樂復古潮攝影機」等多項好禮。

