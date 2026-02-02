　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「追求健康」全民運動！專家分享健康支付、長照及健康幣策略

▲▼健保署東區業務組與東區全人照護推動委員會舉辦功能小組第一次會議。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼健保署東區業務組與東區全人照護推動委員會舉辦功能小組第一次會議。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲健保署東區業務組與東區全人照護推動委員會舉辦功能小組第一次會議。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

健保署東區業務組與東區全人照護推動委員會1月28日舉辦功能小組第一次會議，除了簡報策略推動組、財務運營組運作模式，並邀請長榮大學醫務管理系副教授林文德、亞洲大學長期照護學系教授 吳肖琪、衛生福利部參事賈淑麗三位專家分享。針對衛福部即將在4月上路的「健康幣」，賈淑麗指出，實施策略仍在做滾動式調整，希望讓「追求健康」能逐漸成為全民運動。

▲▼健保署東區業務組與東區全人照護推動委員會舉辦功能小組第一次會議。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲東區全人照護推動委員會主委林欣榮院長感恩三位專家與會分享經驗及未來政策推動建議。

東區全人照護計畫第一階段任務已在自2025年10月30日起展開。東區全人照護推動委員會自今年1月28日起計畫召開3場功能小組會議，首場在花蓮慈濟醫院舉行。由健保署東區業務組組長黃兆杰擔任主席，主委林欣榮院長及承擔功能組召集人的花蓮慈院副院長陳星助、吳彬安，以及資深顧問許文林，東區各院參與各組代表如門諾醫院副院長林雅蘋、部立花蓮醫院副院長林哲民、北榮鳳林分院副院長江國超，花蓮縣衛生局醫政科科長周傳慧、健促科科長詹瑞慧以及視訊與會者合計73人參加。

▲▼健保署東區業務組與東區全人照護推動委員會舉辦功能小組第一次會議。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲健保署東區業務組黃兆杰組長希望東區全人照護計畫能透過更多的交流，擬訂合適兩縣民眾的政策與策略。

林欣榮院長致詞時指出，推動全人整合照護醫療是政府執政目標之一，「健康台灣」政策就是希望全民健康保險不僅治療疾病，更能走在疾病前期的預防與健康促進；期待將秀林鄉全人整合照護的經驗落實到東區花蓮、台東兩縣。

▲▼健保署東區業務組與東區全人照護推動委員會舉辦功能小組第一次會議。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲林文德副教授在會議中分享多國的傳統及創新支付模式，舉例美國ACO模式與台灣現行制度的差異。

以「全人健康支付」為題分享的林文德副教授，在長榮大學醫務管理學系任教，不僅熟悉全民健保政策、發展歷史與財務支付制度，並曾擔任健保署及健保會委員。他在會議中分享多國的傳統及創新支付模式，舉例美國ACO模式與台灣現行制度的差異，林文德副教授指出全人照護應朝向「論健康支付」發展，建議計畫應導入風險分擔機制，並針對東區低醫療費用基期給予較高的成長率校正。最終目標是設計出「減少不必要醫療、民眾更健康，醫院反而獲得更多回饋」的雙贏財務誘因。

▲▼健保署東區業務組與東區全人照護推動委員會舉辦功能小組第一次會議。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲衛福部賈淑麗參事分享即將上路的「健康幣」政策與推動計畫擬定現況及方向。

亞洲大學長照系講座教授吳肖琪是台灣長照政策推手，是衛生政策及實證衛生研究的專家。她除分享多年的研究發現，也針對全球極端氣候對台灣的影響，不僅提高呼吸道及心臟血管疾病盛行率，甚至間接耗損害精神狀況；針對年輕人口因出生率低，快速減少，快速高齡少子化的進展，以及非傳染性疾病為主的醫療需求增加等挑戰，「以人為本的周全式醫療照護」、「結合社區公私部門協力」及「發展智慧醫療照護」已是趨勢。

▲▼健保署東區業務組與東區全人照護推動委員會舉辦功能小組第一次會議。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲綜合座談中，門諾醫院副院長林雅蘋分享鼓勵院內同仁參與馬拉松等運動經驗。

最近衛福部石崇良部長接受媒體訪問談到的「健康幣」政策，也是東區全人照護推動委員會委員高度關切的議題，由賈淑麗參事分享政策與推動計畫擬定現況及方向。她指出，石部長引用諾貝爾經濟學獎得主理查‧塞勒（Richard Thaler）的暢銷書《推力》，期待透過「選擇架構」的設計，可以在不限制自由的前提下，以「輕推」、「巧推」等策略引導人們做出對自己有益的選擇。

▲▼健保署東區業務組與東區全人照護推動委員會舉辦功能小組第一次會議。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

賈淑麗參事表示「健康幣」的實施策略與細節仍在做滾動式調整，目標就是希望讓「追求健康」逐漸成為全民運動。

▲▼健保署東區業務組與東區全人照護推動委員會舉辦功能小組第一次會議。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲在綜合座談中，花蓮縣診所協會理事長黃啟嘉、台東縣醫師公會理事長何活發等人透過視訊參與討論及建議。

在綜合座談中，花蓮縣診所協會理事長黃啟嘉、門諾醫院副院長林雅蘋、台東縣醫師公會理事長何活發等人發言分享在推動健康促進的相關經驗。台東馬偕管理部主任卓秀霞也提到台東縣政府推出的APP平台「TTPush」，結合虛擬貨幣「台東金幣」讓民眾接受縣府服務通知的同時，還能享受集點、兌換好康的樂趣等加值應用 ，或許可提供擬訂健康幣在東區的推動策略參考。

▲▼健保署東區業務組與東區全人照護推動委員會舉辦功能小組第一次會議。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲累積秀林鄉全人照護計畫執行經驗，承擔策略推動組與財務運營組召集人，主持綜合座談會。

黃兆杰組長指出，這三位專家的分享與經驗，均有助於東區全人推動策略的規劃與擬訂。他很感謝各功能小組成員積極參與，希望東區全人照護計畫能透過更多的交流，擬訂合適兩縣民眾的政策與策略，逐步落實，走出屬於花東兩縣的特色。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
受害人裸照全看光！淫魔檔案驚見近40張無碼照　司法部急下架
快訊／台股收盤大跌　跌幅前5個股曝
大S紀念雕像落成　小S神情哀傷...具俊曄緊摟S媽畫面曝光
快訊／又夢到！　40歲男刮中2次100萬
快訊／決定了！白沙屯媽祖丙午年北港進香　農曆2月26日登轎出
美麗島民調／賴清德滿意度46%大漲5.4個百分點　信任度黃金
LIVE／白沙屯媽祖北港進香　擲筊擇日

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

11歲童疑遭逼吞磁鐵　林燕祝痛批市府橫向失靈形同縱容霸凌

中橫大禹嶺至太魯閣2月交管公布　春節連假行車攻略一次看

春節看診免煩惱！放寬提領慢性箋　花蓮10醫院及73診所設門診

減班休息勞工有靠山！「薪資差額」補貼9行業延長至7月底

南投市將建親子輪動場　國3交流道下動土暖身趴上百親子體驗

電氣業職業工會攜手勞工局送暖17區　關懷職災與弱勢家庭實踐希望家園

「追求健康」全民運動！專家分享健康支付、長照及健康幣策略

重機騎士夜騎摔落2米深水溝　車城消防即時救援送醫

屏東男戒指卡手紅腫難耐　龍泉消防隊專業剪除解圍

屏東女跟風投資虛擬幣　家人帶她上警局詢問...保住百萬積蓄

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

阿信「同件衣服摔兩次」向現場五迷索吻！　見蕭秉治「飛奔下台」：發生見不得人的事？

11歲童疑遭逼吞磁鐵　林燕祝痛批市府橫向失靈形同縱容霸凌

中橫大禹嶺至太魯閣2月交管公布　春節連假行車攻略一次看

春節看診免煩惱！放寬提領慢性箋　花蓮10醫院及73診所設門診

減班休息勞工有靠山！「薪資差額」補貼9行業延長至7月底

南投市將建親子輪動場　國3交流道下動土暖身趴上百親子體驗

電氣業職業工會攜手勞工局送暖17區　關懷職災與弱勢家庭實踐希望家園

「追求健康」全民運動！專家分享健康支付、長照及健康幣策略

重機騎士夜騎摔落2米深水溝　車城消防即時救援送醫

屏東男戒指卡手紅腫難耐　龍泉消防隊專業剪除解圍

屏東女跟風投資虛擬幣　家人帶她上警局詢問...保住百萬積蓄

「精實的羅戈」回來了！　兄弟王牌高強度訓練只為贏回總冠軍

去年捷運中和新蘆線進出站統計「松江南京奪橘線通勤王」　中和段4站點名列前十

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

寶可夢卡牌也要調漲價格了　官方曝原物料價格上漲

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

好市多上架新品科克蘭面紙！「簡體字包裝」會員全炸了

桃園鐵皮屋暗藏推筒子職業賭場　警凌晨攻堅逮35人抄105萬賭資　

買賣房屋前先看這張圖！永慶房屋揭露房市投機炒作警訊

「粉紅超跑」4/13凌晨起駕進香8天7夜　3/11起受理報名

南投30歲男聽投注站閒聊「五路財神」　加買刮刮樂幸運中500萬

【巴豆夭無？】黃仁勳台語問候+現場投餵車輪餅

地方熱門新聞

男子駕贓車拒檢　衝撞警車翻覆受困再查出毒品

醉男勸友人勿酒駕 大動手腳遭壓制

移民署深耕校園　助外籍生安心在台生活

桃園綜合體育館戶外景觀改善工程　開工了

高齡駕駛人換照新制　即將上路

公私協力關懷街友　新北善悅協會圍爐送暖迎新年

金色水岸自行車道進度超前　侯友宜：力拚7月底前完工

從竹林到餐桌！新北推「筍之後」環保杯

西門市場南區美食廣場瘋購嘉年華登場黃偉哲發紅包炒熱人氣

屏東女跟風投資虛擬幣　警及時攔阻

牛隻誤闖檳榔園毀樹　警積極協調促成和解

歷經七年溝通與協調　中壢龍福宮遷建落成

摔落2米深水溝　重機騎士獲救送醫

屏東分署春節前聯合拍賣　佳冬菜市場建物+恆春農地釋出

更多熱門

相關新聞

屏東縣服務站牽線圓夢　新住民姊妹歡聚枋山

屏東縣服務站牽線圓夢　新住民姊妹歡聚枋山

多年未辦尾牙的心願，終於在歲末年終實現。屏東縣枋山鄉新住民姊妹因疫情與經費不足，數年未能團聚共迎年節，理事長一句「好想辦尾牙」，感動移民署屏東縣服務站。服務站隨即攜手在地企業、醫院與民代促成圓夢饗宴，姊妹們換上繽紛「奧黛」長裙齊聚一堂，笑聲與溫暖在偏鄉綻放。

超高齡社會解碼！2025全台長照家數破千　「居家式服務」最受青睞

超高齡社會解碼！2025全台長照家數破千　「居家式服務」最受青睞

春節長照不中斷　北市2/5前要申請

春節長照不中斷　北市2/5前要申請

東慈揪爺奶圍爐！攜手財神爺送現金

東慈揪爺奶圍爐！攜手財神爺送現金

運動幣來了！500元這天開抽

運動幣來了！500元這天開抽

關鍵字：

追求健康全民運動專家健康支付長照健康幣策略

讀者迴響

熱門新聞

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

Chappell Roan「乳環掛禮服」

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦　竟反告正義男大生

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

小S女兒Lily約會高帥男！穿白色情侶裝互動超甜

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

13歲妹確診胃癌晚期！元凶竟是爸爸害的

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面