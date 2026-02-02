「追求健康」全民運動！專家分享健康支付、長照及健康幣策略

▲健保署東區業務組與東區全人照護推動委員會舉辦功能小組第一次會議。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

健保署東區業務組與東區全人照護推動委員會1月28日舉辦功能小組第一次會議，除了簡報策略推動組、財務運營組運作模式，並邀請長榮大學醫務管理系副教授林文德、亞洲大學長期照護學系教授 吳肖琪、衛生福利部參事賈淑麗三位專家分享。針對衛福部即將在4月上路的「健康幣」，賈淑麗指出，實施策略仍在做滾動式調整，希望讓「追求健康」能逐漸成為全民運動。

▲東區全人照護推動委員會主委林欣榮院長感恩三位專家與會分享經驗及未來政策推動建議。

東區全人照護計畫第一階段任務已在自2025年10月30日起展開。東區全人照護推動委員會自今年1月28日起計畫召開3場功能小組會議，首場在花蓮慈濟醫院舉行。由健保署東區業務組組長黃兆杰擔任主席，主委林欣榮院長及承擔功能組召集人的花蓮慈院副院長陳星助、吳彬安，以及資深顧問許文林，東區各院參與各組代表如門諾醫院副院長林雅蘋、部立花蓮醫院副院長林哲民、北榮鳳林分院副院長江國超，花蓮縣衛生局醫政科科長周傳慧、健促科科長詹瑞慧以及視訊與會者合計73人參加。

▲健保署東區業務組黃兆杰組長希望東區全人照護計畫能透過更多的交流，擬訂合適兩縣民眾的政策與策略。

林欣榮院長致詞時指出，推動全人整合照護醫療是政府執政目標之一，「健康台灣」政策就是希望全民健康保險不僅治療疾病，更能走在疾病前期的預防與健康促進；期待將秀林鄉全人整合照護的經驗落實到東區花蓮、台東兩縣。

▲林文德副教授在會議中分享多國的傳統及創新支付模式，舉例美國ACO模式與台灣現行制度的差異。

以「全人健康支付」為題分享的林文德副教授，在長榮大學醫務管理學系任教，不僅熟悉全民健保政策、發展歷史與財務支付制度，並曾擔任健保署及健保會委員。他在會議中分享多國的傳統及創新支付模式，舉例美國ACO模式與台灣現行制度的差異，林文德副教授指出全人照護應朝向「論健康支付」發展，建議計畫應導入風險分擔機制，並針對東區低醫療費用基期給予較高的成長率校正。最終目標是設計出「減少不必要醫療、民眾更健康，醫院反而獲得更多回饋」的雙贏財務誘因。

▲衛福部賈淑麗參事分享即將上路的「健康幣」政策與推動計畫擬定現況及方向。

亞洲大學長照系講座教授吳肖琪是台灣長照政策推手，是衛生政策及實證衛生研究的專家。她除分享多年的研究發現，也針對全球極端氣候對台灣的影響，不僅提高呼吸道及心臟血管疾病盛行率，甚至間接耗損害精神狀況；針對年輕人口因出生率低，快速減少，快速高齡少子化的進展，以及非傳染性疾病為主的醫療需求增加等挑戰，「以人為本的周全式醫療照護」、「結合社區公私部門協力」及「發展智慧醫療照護」已是趨勢。

▲綜合座談中，門諾醫院副院長林雅蘋分享鼓勵院內同仁參與馬拉松等運動經驗。

最近衛福部石崇良部長接受媒體訪問談到的「健康幣」政策，也是東區全人照護推動委員會委員高度關切的議題，由賈淑麗參事分享政策與推動計畫擬定現況及方向。她指出，石部長引用諾貝爾經濟學獎得主理查‧塞勒（Richard Thaler）的暢銷書《推力》，期待透過「選擇架構」的設計，可以在不限制自由的前提下，以「輕推」、「巧推」等策略引導人們做出對自己有益的選擇。

賈淑麗參事表示「健康幣」的實施策略與細節仍在做滾動式調整，目標就是希望讓「追求健康」逐漸成為全民運動。

▲在綜合座談中，花蓮縣診所協會理事長黃啟嘉、台東縣醫師公會理事長何活發等人透過視訊參與討論及建議。

在綜合座談中，花蓮縣診所協會理事長黃啟嘉、門諾醫院副院長林雅蘋、台東縣醫師公會理事長何活發等人發言分享在推動健康促進的相關經驗。台東馬偕管理部主任卓秀霞也提到台東縣政府推出的APP平台「TTPush」，結合虛擬貨幣「台東金幣」讓民眾接受縣府服務通知的同時，還能享受集點、兌換好康的樂趣等加值應用 ，或許可提供擬訂健康幣在東區的推動策略參考。

▲累積秀林鄉全人照護計畫執行經驗，承擔策略推動組與財務運營組召集人，主持綜合座談會。

黃兆杰組長指出，這三位專家的分享與經驗，均有助於東區全人推動策略的規劃與擬訂。他很感謝各功能小組成員積極參與，希望東區全人照護計畫能透過更多的交流，擬訂合適兩縣民眾的政策與策略，逐步落實，走出屬於花東兩縣的特色。

