柯建銘、蔡其昌總召之爭　吳思瑤讚：兩個都是the best

▲民進黨立委吳思瑤新會期簽到。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院新會期到來，民進黨團三長改選已於1月30日截止登記。民進黨團總召柯建銘尋求連任，立委蔡其昌也報名挑戰總召一職，而幹事長無人登記，現任副幹事長范雲登記書記長。針對總召競爭，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（2日）表示，2位都是the best，民進黨團會在2個the best中，選出一個the best of the best。

立法院第11屆第5會期到來，今（2日）起開始立委報到。針對新會期，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤受訪表示，新的會期一切都重新開始，各黨團不管是黨團幹部或是委員會組成，都會重新洗牌，也會有重新的組合，非常期待跟各黨新的黨團幹部或成員進行進一步交流合作。

吳思瑤指出，自己說過多次，不只藍白合，事實上綠藍白都可以合，只要是民生優先、國家利益優先，綠藍白該合作，民進黨團絕對全力促成對話、促成溝通、促成合作，所以當然滿懷期待，民進黨團樂意跟大家廣泛的溝通交流，包括民眾黨6位新立委，都會進一步去認識跟交流。

至於黨團幹部部分，吳思瑤表示，在正式開議前，民進黨團都可以好好思考，如何產生未來黨團幹部。柯建銘是國會百科全書，最嫻熟議事，也最有國會經驗，柯建銘如果總召連任，他是the best；蔡其昌則是另一個the best，是民進黨團現任成員中，唯一當過立法院副院長職務的，對議事經驗更是不在話下。

吳思瑤強調，民進黨團會在2個the best中，選出一個the best of the best，「我們都深感期待。還有一些時間，大家可以多多思考」。她也相信，不管未來黨團新三長如何組成，民進黨團51戰隊都是teamwork，不會像國民黨團完全只服膺於傅崐萁一人路線的kingwork，這不是民進黨的文化，民進黨團一定會作為國會最民主的黨團。