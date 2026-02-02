　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝李貞秀已申請放棄大陸國籍　陳智菡：她明天就職時可報告

民眾黨立法院黨團主任陳智菡2日受訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡2日受訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者蘇靖宸／台北報導

陸配李貞秀明將宣誓遞補成民眾黨不分區立委，內政部昨（1日）重申，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就（到）職日起1年內將喪失證明繳給立法院，否則應由立法院解職。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（2日）表示，據她了解，李貞秀已經按照台灣規範到中國大陸申請放棄國籍，李明天宣誓時可報告是透過什麼方式，不過如陸委會主委邱垂正所說，目前不管用什麼方式，沒有一個已經入籍中華民國的前中華人民共和國人士，可以因此放棄掉中華人民共和國的國籍。

國家要求人民做他們沒辦法做到的事情

中選會昨公告李貞秀等6人遞補立委，預計明將在立法院宣誓就職，成為我國首位陸配立委，但有媒體報導，內政部認為依《國籍法》，李須在就職前證明已申請辦理放棄外國籍，並在就職一年內要完成相關手續，若內政部認定就職無效，不僅李向各部會調閱資料時，行政機關沒辦法配合，當李在立院質詢時，行政院長、各部會首長與官員也可不用答詢。

陳智菡2日表示，據她了解，李貞秀已經按照了台灣的規範到中國大陸這邊去申請放棄國籍，但是正如陸委會主委邱垂正所說，在現階段的兩岸架構之下，是沒有人能夠做到這件事情的（指完全註銷中國大陸國籍）。陳智菡說，前總統蔡英文曾說，只要她當總統一天，沒有一個國民需要為自己認同道歉，請問民進黨政府，這句話隨著蔡卸任而消失了嗎？李貞秀已來到台灣超過30年，有五個孩子，是道道地地的台灣人，且取得中華民國身分證10年以上，也因此取得了參政權。

媒體追問李貞秀如何申請放棄中國大陸國籍？陳智菡回應，李貞秀明天宣誓的時候就可以跟大家報告是透過什麼方式，不過正如邱垂正所證實的，目前為止不管是用什麼樣的方式，沒有一個已經入籍中華民國的前中華人民共和國人士，可以因此來放棄掉中華人民共和國的國籍，「我們現在的國家在要求人民做一件他們沒有辦法做到的事情」。

針對綠委陳培瑜今受訪舉立委麥玉珍當例子，陳智菡說，不管拿越南國籍或美國籍，都非常荒謬與可笑，請問這兩國，跟大陸與台灣關係一樣嗎？不要迴避憲法，也不要忘記還有《兩岸人民關係條例》，就是因為兩岸過去有很多的問題沒有辦法解決，所以才用特別法處理，可是現在官員昧於事實，完全錯誤採用不相干的法令進行解釋。

▲李貞秀2日接獲中選會的當選證書。（圖／民眾黨提供）

▲李貞秀2日接獲中選會的當選證書。（圖／民眾黨提供）

把陸配當作他們政治意識形態提款機

對於中選會今頒發李貞秀當選證書，陳智菡表示，如果中選會認定李具有參政資格，為什麼內政部說沒有？這兩個機關間出了什麼問題？為什麼蔡英文時代或陸委會前主委邱太三時代認定的《兩岸人民關係條例》跟《國籍法》，跟現在的賴清德政府所認定的竟是不同法令？到底是法令出問題，還是執政的人出問題？其次，台灣是法治國家，但她昨天看到行政團隊不具名放話，像吳思瑤說李貞秀可能效忠中共，竟是立委公然進行政治霸凌跟抹黑，難道國家已經淪喪到這種程度？請問為什麼賴清德政府的官員會做出跟蔡英文完全截然不同、天差地別的解釋？

有關綠營放話未來李貞秀索資、詢答會遭到拒絕，陳智菡說，完全就是霸凌跟羞辱，立法院並非行政院附屬機關或次級單位，立法委員質詢或請行政單位提供政務資訊，都是憲法所賦予的權力，「所以我們現在的國家是怎樣？這些官員都可以不守法？然後依照自己的意識形態來做事，把這些陸配的新住民當作是他們政治意識形態的提款機嗎？」這狀況真的是讓人感到非常憤怒，過去賴清德在移民節曾說會致力保障台灣是個多元包容的環境，結果竟放任自己黨籍立委政治攻擊霸凌一個尚未就任的立委，非常荒謬。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

