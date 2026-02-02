力挺台大媽媽！律師點出「1關鍵」：下次可以穿得更貴氣

▲媽媽們出席活動的穿搭被批評。（圖／翻攝自台大媽媽讀書會臉書社團）

網搜小組／曾筠淇報導

近日「台大媽媽讀書會」會長交接儀式引起部分網友質疑，因成員盛裝出席而被批評「只重裝扮、不讀書」。知名律師李怡貞發表看法，她批評酸民觀念淺薄且貶低女性。李怡貞認為，這些媽媽在中晚年透過聚會尋找自我定位，將自己從瑣碎家務中抽離，為什麼不好好給她們鼓勵呢？

批評網路酸民 李怡貞力挺台大媽

李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」發文提到，這群媽媽因穿搭遭受攻擊，反映出酸民對女性的貶低。她強調聚會性質並非重點，真正的高低在於是否活出自我。她認為這些媽媽努力把自己從柴米油鹽的日常拉出來，刻意遠離先生、孩子，並將私房錢投入在讓自己開心的衣物與妝髮上，這種回歸自我的專注活動，其實非常需要社會大眾的鼓勵。

走出婚姻枷鎖 肯定女性活出自我

李怡貞表示，女性要能從長年的婚姻生活中走出來實屬不易，即便讀書會的內容是在抱怨丈夫或炫耀孩子，這依然是她們證明自己生命價值的一步。她強調，無論是穿上最貴的口紅還是久違的高跟鞋，在中晚年活出漂亮的自己是一件美事。她更直言這類禮服是為了自己而穿，而非為了子女的婚禮，展現了不同於以往的自我意識。

鼓勵隆重出席 讓酸民感到羞愧

因此，對於外界的負面評價，李怡貞持相反意見，她非常樂見此類讀書會持續成立，並鼓勵成員下次聚會能穿得更隆重、更貴氣，讓躲在網路背後的酸民感到羞愧。

李怡貞也在留言處表示，去歐洲街頭看一下，路上阿嬤也穿得很時髦，真的不要這麼淺薄，而且要把自己的孩子栽培到讀台大，私底下要邋遢多久？忘記自己多久？