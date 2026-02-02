詐團白家4人執行死刑　緬北四大家族年前已2家首腦伏法

▲緬北白家電詐集團一審出庭。（圖／翻攝錦州公安）

記者魏有德／綜合報導

緬北電詐集團四大家族在2026年伊始之際，陸續在大陸伏法。其中，緬北「明家」11名首腦已在1月29日執行死刑，而大陸最高院核准「白家」白應蒼等4名核心成員因涉及殺人、詐騙、毒品等重罪執行死刑，並於今（2）日執行完畢。

▲緬北白家犯罪集團之首白所成在死刑執行前已因病去世。（圖／翻攝央視）

《新華社》報導，2025年11月3日，廣東省深圳市中級人民法院以故意殺人、故意傷害、詐騙、販賣、製造毒品、綁架、開設賭場等罪，判處白家犯罪集團案白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等5人死刑，並判處相應附加刑。

一審宣判後，白所成因病死亡，其餘被告皆曾提出上訴，經廣東高院於2025年12月24日裁定駁回、維持原判，並依法報請最高人民法院核准。大陸最高人民法院復核確認，以白應蒼等為首的白家犯罪集團，長期盤踞緬甸果敢地區，設立多個園區，為電信詐騙及賭博犯罪提供武裝庇護。

▲緬北白家電詐集團遭押送回大陸受審。（圖／翻攝央視）

司法機關查明，「白家集團」夥同多個電詐犯罪集團，實施電信網路詐騙、開設賭場、綁架、敲詐勒索、組織強迫賣淫等犯罪活動，涉賭、涉詐金額高達290餘億元（人民幣，下同），造成6名大陸公民死亡、多人受傷；其中，白應蒼另涉及販賣、製造甲基苯丙胺約11噸。

大陸最高院認定，白家集團首腦各被告犯罪性質特別惡劣、情節與後果極其嚴重，社會危害性極大，一、二審判決事實清楚、證據充分、量刑適當，依法核准白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益死刑。深圳中院在收到核准裁定與執行命令後，依法完成宣判並執行死刑，臨刑前，4名罪犯近親屬依法會見。