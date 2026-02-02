　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

詐團白家4人執行死刑　緬北四大家族年前已2家首腦伏法

▲緬北白家電詐集團一審出庭。（圖／翻攝錦州公安）

▲緬北白家電詐集團一審出庭。（圖／翻攝錦州公安）

記者魏有德／綜合報導

緬北電詐集團四大家族在2026年伊始之際，陸續在大陸伏法。其中，緬北「明家」11名首腦已在1月29日執行死刑，而大陸最高院核准「白家」白應蒼等4名核心成員因涉及殺人、詐騙、毒品等重罪執行死刑，並於今（2）日執行完畢。

▲▼ 調查一年，電信網路詐騙等犯罪的白家犯罪集團首要分子白所成、白應蒼及其他重點涉案人員等21人遭大陸司法正式起訴 。（圖／翻攝 央視）

▲緬北白家犯罪集團之首白所成在死刑執行前已因病去世。（圖／翻攝央視）

《新華社》報導，2025年11月3日，廣東省深圳市中級人民法院以故意殺人、故意傷害、詐騙、販賣、製造毒品、綁架、開設賭場等罪，判處白家犯罪集團案白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等5人死刑，並判處相應附加刑。

一審宣判後，白所成因病死亡，其餘被告皆曾提出上訴，經廣東高院於2025年12月24日裁定駁回、維持原判，並依法報請最高人民法院核准。大陸最高人民法院復核確認，以白應蒼等為首的白家犯罪集團，長期盤踞緬甸果敢地區，設立多個園區，為電信詐騙及賭博犯罪提供武裝庇護。

▲▼ 調查一年，電信網路詐騙等犯罪的白家犯罪集團首要分子白所成、白應蒼及其他重點涉案人員等21人遭大陸司法正式起訴 。（圖／翻攝 央視）

▲緬北白家電詐集團遭押送回大陸受審。（圖／翻攝央視）

司法機關查明，「白家集團」夥同多個電詐犯罪集團，實施電信網路詐騙、開設賭場、綁架、敲詐勒索、組織強迫賣淫等犯罪活動，涉賭、涉詐金額高達290餘億元（人民幣，下同），造成6名大陸公民死亡、多人受傷；其中，白應蒼另涉及販賣、製造甲基苯丙胺約11噸。

大陸最高院認定，白家集團首腦各被告犯罪性質特別惡劣、情節與後果極其嚴重，社會危害性極大，一、二審判決事實清楚、證據充分、量刑適當，依法核准白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益死刑。深圳中院在收到核准裁定與執行命令後，依法完成宣判並執行死刑，臨刑前，4名罪犯近親屬依法會見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王品超狂年終！　員工領到47個月
直擊／大S紀念雕像現場照曝光！　S家全到齊揭幕
具俊曄暴瘦仍癡守墓園！　S家建紀念雕像今揭幕
台股下殺692點！　投資專家分析
快訊／光復南路事故　35歲女遭輾死
李貞秀已申請放棄大陸國籍　陳智菡：她明天就職時可報告
幣市再跌！麻吉大哥累計「遭清算241次」帳戶剩65萬
華航飛日本　全航線78折優惠
小S女兒Lily約會高帥男！穿情侶裝互動超甜　照片曝
小五童逼小一學弟「吞3cm磁鐵」！卡腸子還沒出來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

詐團白家4人執行死刑　緬北四大家族年前已2家首腦伏法

30歲男清晨如廁1分鐘即倒地猝死！妻淚崩：只是上個廁所人就沒了

英國首相遊上海　好萊塢「脫褲子放屁」女星驚喜現身！

中國大批中成藥標示不明　7月起將面臨淘汰

陸籲民眾春節避免赴日　香港旅遊局長：將令香港受惠

再批張又俠　解放軍報：必須持續深化政治整訓

陸海警公布巡航釣魚台畫面　陸媒：位於12海里領海範圍內

尾牙狂灌一瓶紅酒後「吐血」　陸男「賁門撕裂」緊急送醫

胡潤報告：中國富豪經濟信心跌至14年來最低

眼睛痛就醫「挖出原子筆頭」　陸男想起：27年前被人戳眼

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

詐團白家4人執行死刑　緬北四大家族年前已2家首腦伏法

30歲男清晨如廁1分鐘即倒地猝死！妻淚崩：只是上個廁所人就沒了

英國首相遊上海　好萊塢「脫褲子放屁」女星驚喜現身！

中國大批中成藥標示不明　7月起將面臨淘汰

陸籲民眾春節避免赴日　香港旅遊局長：將令香港受惠

再批張又俠　解放軍報：必須持續深化政治整訓

陸海警公布巡航釣魚台畫面　陸媒：位於12海里領海範圍內

尾牙狂灌一瓶紅酒後「吐血」　陸男「賁門撕裂」緊急送醫

胡潤報告：中國富豪經濟信心跌至14年來最低

眼睛痛就醫「挖出原子筆頭」　陸男想起：27年前被人戳眼

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定「買2送2」

不說「失敗」只說「悔恨」　平野惠一誓言新球季討回總冠軍

王品逾3成店長、主廚年薪破百萬　員工最多領「47個月獎金」

葛萊美／Rosé捲髮芭比致敬《APT.》2套黑裙超美！最辣女星乳環裝太震撼

「追求健康」全民運動！專家分享健康支付、長照及健康幣策略

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

勞退基金前10大持股曝光！台積電續抱　散熱、PCB成新寵

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣　S家全到齊揭幕

1圖看懂始末！嘉南羊乳「炎上時間軸」曝　經營快1年險翻車

髮「箍」不念ㄎㄨ！他曝「正確讀音」傻眼：從小沒人糾正過

【早知道教他叫爸爸】教孩子叫媽媽超有愛＞＜！3年後超崩潰…

大陸熱門新聞

30歲男起床如廁「1分鐘」即倒地猝死！

旅美貓熊回國兩年　胖了20公斤

英國首相遊上海　「脫褲子放屁」女星現身

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

在家做「網紅火鍋」出事了！吃完雙手變藍　陸一家人急送醫

眼痛就醫挖出原子筆　陸男：27年前被戳眼

霍諾德攀登台北101 陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全殞命

中國大批中成藥標示不明　7月起將面臨淘汰

再批張又俠　解放軍報：持續深化政治整訓

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

陸籲民眾春節避免赴日　香港看好將受惠

詐團白家4人執行死刑 緬北四大家族年前已2家首腦伏法

尾牙灌一瓶紅酒後「吐血」　陸男賁門撕裂

更多熱門

相關新聞

「最老死囚」王信福聲請再審　抗告駁回確定

「最老死囚」王信福聲請再審　抗告駁回確定

「最老死囚」王信福因涉及1990年間嘉義2名警察槍殺案件，遭判死刑定讞。人權團體發現，當時警察遭「右輪手槍」擊斃，但送交刑事局檢驗有無指紋的槍枝卻記載為「左輪手槍」，因此懷疑本案另有隱情，聲請再審，但遭台南高分院以「誤載」為由駁回聲請。全案再抗告，最高法院2日駁回抗告確定。

長榮馬國女大生命案　當「可教化」踐踏一條人命

長榮馬國女大生命案　當「可教化」踐踏一條人命

梁育誌性侵殺人逃死　陳揮文痛批司法、廢死聯盟：被害人就該死嗎？

梁育誌性侵殺人逃死　陳揮文痛批司法、廢死聯盟：被害人就該死嗎？

梁育誌逃死　女大生母親1600字聲明：我無法認同

梁育誌逃死　女大生母親1600字聲明：我無法認同

梁育誌性侵殺害女大生竟逃死　檢方將上訴

梁育誌性侵殺害女大生竟逃死　檢方將上訴

關鍵字：

緬北白家詐騙集團電信詐騙死刑

讀者迴響

熱門新聞

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

Chappell Roan「乳環掛禮服」

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

13歲妹確診胃癌晚期！元凶竟是爸爸害的

隋棠認減脂卡關「臀推到190kg」　驚人體態曝光

講「三七五減租」被投訴！師感嘆離職

北市師大分部女墜落　查出是當地居民

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面