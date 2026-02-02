　
社會 社會焦點 保障人權

台積電3內鬼工程師2/1起延押2個月　看守所內過年

▲▼台積電3內鬼工程師，左起戈一平、陳力銘、吳秉駿。（圖／記者呂佳賢攝）

▲涉竊取台積電2奈米製程機密的3名內鬼工程師，各被延長羈押禁見2個月，將在看守所裡過年，左起戈一平、陳力銘、吳秉駿。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者黃哲民／台北報導

從台積電離職後到日商設備大廠工作的工程師陳力銘，勾結仍在台積電的2名工程師吳秉駿、戈一平，大量翻拍2奈米製程機密，3人被起訴涉犯《國家安全法》等罪嫌，目前均在押，審理本案的智慧財產及商業法院調查認為3人仍有勾串滅證之虞，已裁定3人從本月（2月）1日起，延長羈押2月，將在看守所裡過年，但可以跟至親接見通信。

根據智財法院裁定主文，陳力銘、吳秉駿、戈一平均自2月1日起延長羈押2月，並禁止接見通信（配偶、直系血親除外）。

本案源於陳力銘從台積電離職後，涉透過仍在職同事吳秉駿、戈一平，竊取台積電2奈米晶片製程等營業機密，帶槍投靠台積電供應商東京威力科創公司，3人去年（2025年）8月底被台灣高等檢察署智慧財產分署起訴涉犯《國安法》等罪嫌，檢方求處陳男14年徒刑、吳男9年、戈男7年。

台積電2奈米晶片製程被列為《國安法》所定「國家核心關鍵技術之營業秘密」，涉嫌竊取、侵占、擅自重製或洩漏，法定可判刑5年以上、12年以下，得併科新台幣500萬元以上、1億元以下罰金。

01/31 全台詐欺最新數據

