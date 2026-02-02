華航贊助WBC中華隊包機　即起同步推日本航線78折優惠

▲中華航空。（資料照／記者蔡玟君攝）

記者周湘芸／台北報導

2026世界棒球經典賽3月在東京巨蛋登場，中華航空今宣布，贊助Team Taiwan包機，陪伴球員前進日本參賽，另也同步推出首波日本航線促銷活動，即日起至2月22日，台灣出發日本全航線78折起，台北飛東京、大阪均免萬元。

華航表示，棒球是台灣最具代表性的運動之一，華航支持的旅美棒球好手林昱珉、陳柏毓、鄭宗哲均積極為WBC備戰。華航此次贊助包機，除了讓球員重溫世界12強棒球賽的感動，更期盼能喚醒全民的棒球魂，支持國家棒球發展與國際賽事推廣。

華航指出，為了讓球迷更貼近經典賽事，此次打造Team Taiwan應援專屬網站，同步推出首波日本航線促銷活動，即日起至2月22日，台灣出發日本全航線祭出最低78折起優惠，台北－東京成田9,492元起、台北－大阪9,660元起（以上均為未稅價）。2月24日起也將透過粉絲互動遊戲，抽卡提供促銷折扣碼。

另外，越捷航空今也宣布，推出「2/2雙日限定」優惠活動，提供經濟艙機票最高折抵100%的限時優惠，並同步加碼越南專屬度假村禮遇。

越捷航空指出，2月2日旅客凡於越捷航空官網或官方APP預訂經濟艙機票，並輸入優惠代碼「SUPERSALE22」，即可享有最高100%基本票價折扣（不含稅金與附加費），適用於所有國內及國際航線，搭乘期間為2026年3月1日至12月31日。