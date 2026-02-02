連戰二媳婦過50歲生日！不鋪張慶祝　曝「3個字」生日願望

▲路永佳過50歲生日，和蛋糕一起拍有趣的影片。（翻攝clarelu_j3 IG）

圖文／鏡週刊

連戰次子連勝武的妻子路永佳，近日迎來50歲生日，她在社群網站貼出逗趣影片，透露生日沒有華麗的慶祝，生日願望則是簡單3個字：「好好做」。

路永佳1日在IG貼出生日短片，可見她穿牛仔外套，桌上放著生日蛋糕，上頭的蠟燭顯示她過50歲生日。她對著依序把蠟燭抽起來，似乎不想讓人知道她幾歲，更扭動身體，相當俏皮。

▲路永佳和老公連勝武早前難得同框出席活動。（clarelu_j3 IG）

她發文表示，今年送給自己的生日禮物，就是繼續「好好做」。沒有華麗的慶祝，而是踏實地完成了《希望的種子》這本書。「這是一份我想同時送給大孩子與小孩子的禮物，希望透過文字，在不同世代的心中種下希望。」

另一份喜悅，則是她把多年來對精油的熱愛，再往前推進一步，推出同名產品。從香氣的選擇，到品牌的建立，每一滴精油裡，都是她最真實的樣子。她感恩說：「把喜歡的事做到專業，把專業的事，溫柔地帶進生活。這份生日禮物，是對過去的感謝，也是對未來的承諾。」



