生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／中山大學高層「茶壺風暴」浮檯面　校方否認副校長提前請辭

▲▼ 國立中山大學。（圖／記者吳世龍攝）

▲國立中山大學爆發茶壺風暴。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

中山大學「茶壺風暴」浮檯面！副校長陳彥旭自高雄醫學大學借調至中山大學，原先借調日是到今年7月，但傳出校長李志鵬以他管理醫學院不當，要求提前請辭，其他借調來的教師也欲同進退，引發風波。對此，中山大學回應，副校長因階段性任務完成才不再借調，並無提前請辭情事。

《ETtoday新聞雲》接獲投訴指出，中山大學李志鵬校長近期以陳彥旭副校長兼醫學院院長及醫學院後醫學系系主任「管理醫學院不當」為由，請兩位請辭，還要趕走在後醫系同樣從高醫借調至中山有「教授」職等的教授。

▲▼ 國立中山大學。（圖／記者吳世龍攝）

▲國立中山大學。（圖／記者吳世龍攝）

投訴者指出，原先陳副校長的借調日是到明年7月，原本與李校長說好提前到今年7月歸建回高醫，但1月中旬李校長竟赴陳副校長室甩門，質問什麼時候要離開？陳副校長才說不然再提前到3月，而後醫系系主任及其他借調來的教師則與陳副校長同進退。

據悉，陳副校長離校流程已跑完，其餘主任及教師因為學校覺得不妥，因此流程有暫緩。投訴者說，有些教師還有在接學校裡研究中心及合作計劃的主任或計劃主持人，若3/1教授們離開後，計劃執行及經費核銷均會被迫暫停。

投訴者以中心主任為例，新主任需要由院長指派並經校長同意後始可聘任，但是學校又以「因為院長要離開了不能指派」為由，讓基層行政同仁無法接續行政作業，恐引發後續風波。

針對投訴內容，中山大學說明，副校長陳彥旭自高雄醫學大學借調至中山大學，因相關階段性任務已完成，不再續辦借調，並將於3月1日歸建原校，並無7月歸建或2月1日提前請辭情事。

01/31 全台詐欺最新數據

383 1 8573 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

王品超狂年終！　員工領到47個月
直擊／大S紀念雕像現場照曝光！　S家全到齊揭幕
具俊曄暴瘦仍癡守墓園！　S家建紀念雕像今揭幕
台股下殺692點！　投資專家分析
快訊／光復南路事故　35歲女遭輾死
李貞秀已申請放棄大陸國籍　陳智菡：她明天就職時可報告
幣市再跌！麻吉大哥累計「遭清算241次」帳戶剩65萬
華航飛日本　全航線78折優惠
小S女兒Lily約會高帥男！穿情侶裝互動超甜　照片曝
小五童逼小一學弟「吞3cm磁鐵」！卡腸子還沒出來

【對撞瞬間曝】雲林駕駛突偏移猛撞對向車　車頭全毀5人送醫

相關新聞

高雄男闖大學「惡意燒胎」！害新路面毀了

高雄男闖大學「惡意燒胎」！害新路面毀了

高雄中山大學內的停車場遭不明人士入侵「惡意燒胎」，導致才剛重鋪好的路面毀損，校方發現後調閱監視器報警，強調會追究相關責任。警方依據相關事證，通知29歲車主朱男到案，全案將依公共危險罪、毀損罪函送高雄地方檢察署偵辦。

獨／中山大學傳疑似麻疹匡列233人　檢驗結果曝

獨／中山大學傳疑似麻疹匡列233人　檢驗結果曝

印度女醫學生遭多人性侵　首長冷問「為何深夜12點半外出？」

印度女醫學生遭多人性侵　首長冷問「為何深夜12點半外出？」

一場保衛「藍碳」的親子共學之旅　南山人壽舉辦「海草復育活動」種下一株株希望

一場保衛「藍碳」的親子共學之旅　南山人壽舉辦「海草復育活動」種下一株株希望

水塔發現腫脹腐爛屍　全校師生連喝10天屍水

水塔發現腫脹腐爛屍　全校師生連喝10天屍水

中山大學校長副校長借調爭議醫學院教師請辭

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

