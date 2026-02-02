獨／中山大學高層「茶壺風暴」浮檯面　校方否認副校長提前請辭

▲國立中山大學爆發茶壺風暴。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

中山大學「茶壺風暴」浮檯面！副校長陳彥旭自高雄醫學大學借調至中山大學，原先借調日是到今年7月，但傳出校長李志鵬以他管理醫學院不當，要求提前請辭，其他借調來的教師也欲同進退，引發風波。對此，中山大學回應，副校長因階段性任務完成才不再借調，並無提前請辭情事。

《ETtoday新聞雲》接獲投訴指出，中山大學李志鵬校長近期以陳彥旭副校長兼醫學院院長及醫學院後醫學系系主任「管理醫學院不當」為由，請兩位請辭，還要趕走在後醫系同樣從高醫借調至中山有「教授」職等的教授。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國立中山大學。（圖／記者吳世龍攝）

投訴者指出，原先陳副校長的借調日是到明年7月，原本與李校長說好提前到今年7月歸建回高醫，但1月中旬李校長竟赴陳副校長室甩門，質問什麼時候要離開？陳副校長才說不然再提前到3月，而後醫系系主任及其他借調來的教師則與陳副校長同進退。

據悉，陳副校長離校流程已跑完，其餘主任及教師因為學校覺得不妥，因此流程有暫緩。投訴者說，有些教師還有在接學校裡研究中心及合作計劃的主任或計劃主持人，若3/1教授們離開後，計劃執行及經費核銷均會被迫暫停。

投訴者以中心主任為例，新主任需要由院長指派並經校長同意後始可聘任，但是學校又以「因為院長要離開了不能指派」為由，讓基層行政同仁無法接續行政作業，恐引發後續風波。

針對投訴內容，中山大學說明，副校長陳彥旭自高雄醫學大學借調至中山大學，因相關階段性任務已完成，不再續辦借調，並將於3月1日歸建原校，並無7月歸建或2月1日提前請辭情事。