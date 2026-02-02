過年倒數2周！醫師點名「這件事」現在就做：要能撐到初六

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆新年進入倒數兩周，營養醫學名醫劉博仁醫師發文提醒，春節期間醫院診所多半休診，且適逢流感、腸胃問題與心血管疾病的高發期，呼籲民眾現在就該針對慢性病藥物與居家醫藥箱進行「超前部署」，以免過年期間身體出狀況，面臨半夜奔波急診的困境。

警覺年節三大殺手 慢性藥物領取最關鍵

劉博仁醫師指出，春節期間人流南來北往，呼吸道群聚、腸胃大反彈及心血管警訊是常見的三大健康問題。家中若有高血壓、糖尿病或心臟病患者，務必檢查慢性處方箋藥量是否足夠支撐到年初六；另外，健保署通常開放前提領藥，民眾應立即回診或前往藥局，避免年節期間發生斷藥危機。

居家醫藥箱備戰 四類常備藥免奔波

針對年假常見的小病痛，劉醫師建議，醫藥箱應備齊四類藥品：包括應對發燒牙痛的「解熱鎮痛類」、緩解暴飲暴食的「腸胃救星類」、處理大掃除過敏或蕁麻疹的「抗組織胺類」，以及應對切傷、跌傷的「外用傷口護理類」。

他也提醒，大掃除時應注意姿勢，利用長柄工具避免肌肉拉傷，過敏體質者務必配戴口罩。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

功能醫學補給策略 維護免疫與代謝

除了基礎藥物，劉醫師也提供補給建議，像是大餐前後可補充「消化酵素」以緩解脹氣；熬夜、守歲或飲酒時，「維生素B群」能協助代謝；面對群聚壓力，補充「維生素D3與C」可守護免疫力；「益生菌」則有助於在飲食雜亂時維持腸道平衡。

他呼籲民眾，現在可開始實行清淡飲食，幫腸胃「累積額度」以應對接下來的年節大餐。

最後，劉博仁表示，健康是最好的年貨，建議民眾立即檢查藥箱效期，並做好個人防護。若出現嚴重不適，仍應尋求急診協助。此外，正確的營養補充能讓身體在節慶期間維持平衡，健康平安地與家人團圓。

