學長霸凌「逼吞磁鐵」！小一童半夜驚醒恐懼問：會不會卡在肚子裡

▲受害學童爸爸今在林燕祝陪同下出面說明孩子身心狀況。（圖／記者林東良攝）

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市安南區某補習班1月27日傳出離譜霸凌案，一名就讀小學一年級的學童遭小學五年級學長霸凌，要求吞下10元硬幣大小的磁鐵，案發後補習班竟未主動通報，甚至家長要求查看監視器時還稱「硬碟壞掉」，全案直到事發2天後家長傳訊告知國小導師才因此曝光。家長今(2日)沉痛表示，目前磁鐵還在腸道中，孩子的身心狀況都很不好，半夜還會驚醒，一臉恐懼地問爸爸「磁鐵會不會一直卡在我肚子裡？」讓父母十分痛心。

學長逼吞磁鐵 孩子驚恐吃不下晚餐

家長指出，孩子當天在補習班因不明原因與小學五年級的學長發生摩擦，未料學長竟逼迫她吞下長3公分、約10元硬幣大小的磁鐵，孩子懵懂無知，驚恐之下依學長要求將磁鐵吞入腹中。當天晚間家長將孩子接回家準備要吃晚餐時，孩子突然推稱「不舒服、吃不下」，媽媽察覺有異，耐心詢問下，孩子才露出難過的表情，告知吞下磁鐵一事。

家長表示，當下夫妻倆人不知所措，只能以孩子健康為重，先帶孩子就醫檢查，並於當晚7點多聯絡補習班，要求要查看監視器；補習班業者當天得知霸凌事件原委後，僅告知監視器要隔天才能看，也未依規定在24小時內通報霸凌事件，甚至隔天當家長到場要求看監視器時，補習班才告知「硬碟壞掉」沒有畫面，家長憤而質疑「是不是一開始就沒打算讓我們看？」

事後家長再帶著孩子到成大醫院檢查，才由成大的醫師協助通報，並在29日透過電話告知學校導師，整起事件才因此曝光。

協助家長完成所有程序的議員林燕祝怒批，要查看監視器還原事件原委時，補習班竟稱「硬碟損壞」，請問教育局到底做了什麼，如果監視器是壞的，為什麼會沒有稽查到？而且教育局事後去補習班查看，有看到28號的監視器，但卻沒有事發當天27號的畫面，「我認為很扯，怎麼會這樣？」

▲小五學長逼小一學童吞下長3公分、約10元硬幣大小的磁鐵。圖為同款磁鐵。（圖／記者林東良攝）

補習班涉3項違規 教育局稽查開罰

對此，教育局回應，30日獲悉後隨即派員到補習班稽查，發現有「違規經營課後照顧」之事實，依規定裁處負責人6萬至30萬元罰鍰；另於現場對教學人員進行身分查核，發現補習班並未於補習班管理系統中申報該師名冊，屬「違規聘任教職人員」，也將依補習及進修教育法規定對補習班裁處5至25萬元罰鍰。

另外，針對該補習班業者或教學人員，未在24小時內主動通報學生有吞食磁鐵情事，因涉及兒少權法第100條規定，將會移請社會局依規定裁處6千至6萬元不等之罰鍰，該補習班至少有3項違規事項，將立即裁罰。

目前磁鐵仍在孩童的腸道中，醫師已開立藥物促進排出。教育局表示，學校與家防中心於1月31日已主動請家長提出霸凌申請及向警局提出司法告訴。目前學校已組成霸凌調查小組啟動調查及調和程序。針對吞食磁鐵異物的學生，學校將持續進行關懷並提供後續輔導措施。

▼目前磁鐵仍在小一學童的腸道中，尚未排出。（圖／翻攝自林燕祝臉書）