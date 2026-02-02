　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新頭殼民調／高雄市長支持誰？　賴瑞隆43.9%大勝柯志恩11.6個百分點

▲賴瑞隆、柯志恩。（合成圖／資料照）

▲賴瑞隆、柯志恩。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

新頭殼（Newtalk）今 （2日）公布最新「2026高雄市長選情民調」，在支持度方面，結果顯示，有43.9%支持民進黨的賴瑞隆，32.3%支持國民黨的柯志恩，雙方差距11.6個百分點，特別的是，在無政黨傾向者支持度方面，柯志恩22.1%支持、賴瑞隆13.9%支持，柯志恩領先8.2個百分點；在看好度方面，有55.8%認為是賴瑞隆當選，僅23.9%認為是柯志恩。另外，高雄市長陳其邁施政滿意度，結果顯示，有75.5%滿意，僅有16.9%不滿意。

市長支持度

針對2026高雄選戰，民調詢問民眾「年底的高雄市長選舉，在民進黨的賴瑞隆、國民黨的柯志恩，這兩個人當中，請問您最希望哪一位來做我們的市長」，結果顯示，有43.9%支持民進黨的賴瑞隆，32.3%支持國民黨的柯志恩，雙方差距11.6個百分點，未明確回答得有23.8%。

進一步分析，賴瑞隆在「50-59歲、研究所以上學歷」族群支持度以40.8%落後柯志恩的44.3%。賴瑞隆在70歲以上、國中以下、專科學歷者獲得較多支持，柯志恩則在40-69歲、高中職、專科及研究所以上學歷者較多支持。

另外，若以高雄8個選區來看，賴瑞隆支持度最高的選區則在第3選區（左營、楠梓區），支持度51.5%，柯志恩支持度最高的選區則在第7選區（鳳山區），支持度43.6%。

特別的是，在無政黨傾向者支持度方面，柯志恩22.1%支持、賴瑞隆13..9%支持，無意見的有64%，柯志恩領先8.2個百分點。

▲▼新頭殼（Newtalk）公布最新「2026高雄市長選情民調」。（圖／新頭殼（Newtalk）提供）

▲▼新頭殼（Newtalk）公布最新「2026高雄市長選情民調」。（圖／新頭殼（Newtalk）提供）

市長看好度

民調也詢問民眾「就您的觀察，在民進黨的賴瑞隆與國民黨的柯志恩這兩位當中，您覺得誰最有機會當選下一屆高雄市長」，結果顯示，有55.8%認為是民進黨的賴瑞隆，僅23.9%認為是國民黨的柯志恩，差距達31.9個百分點。

▲▼新頭殼（Newtalk）公布最新「2026高雄市長選情民調」。（圖／新頭殼（Newtalk）提供）

高雄市長陳其邁施政滿意度

針對陳其邁就任至今施政滿意度，結果顯示，有75.5%滿意，其中38.6%非常滿意、36.9還算滿意，另外有16.9%不滿意，其中5.1%非常不滿意、11.7%不太滿意。

▲▼新頭殼（Newtalk）公布最新「2026高雄市長選情民調」。（圖／新頭殼（Newtalk）提供）

2026高雄市長選情民調由新頭殼（Newtalk）新聞網站委託山水民意研究股份有限公司於今（115）年01月29日～01月30日執行，受訪者為高雄市20歲以上的民眾。透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，共完成1,083份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。加權方式：依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／大S紀念雕像現場照曝光！　S家全到齊揭幕
具俊曄暴瘦仍癡守墓園！　S家建紀念雕像今揭幕
台股下殺692點！　投資專家分析
快訊／光復南路事故　35歲女遭輾死
李貞秀已申請放棄大陸國籍　陳智菡：她明天就職時可報告
幣市再跌！麻吉大哥累計「遭清算241次」帳戶剩65萬
華航飛日本　全航線78折優惠
小S女兒Lily約會高帥男！穿情侶裝互動超甜　照片曝
小五童逼小一學弟「吞3cm磁鐵」！卡腸子還沒出來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新頭殼民調／高雄市長支持誰？　賴瑞隆43.9%大勝柯志恩11.6個百分點

柯建銘、蔡其昌總召之爭　吳思瑤讚：兩個都是the best

曝李貞秀已申請放棄大陸國籍　陳智菡：她明天就職時可報告

府院評估「不副署」藍白爭議3法　民進黨團表態支持

李貞秀未棄陸籍「傳官員可不答詢」　王鴻薇：毀憲亂政到這種地步

賴清德轟藍白「希望國人評評理」　請託韓國瑜發揮功能速審總預算

「由藍轉綠」高揚凱嗆鄭麗文辯論　國民黨：這是你曾指責的歪路

吳子嘉稱連任總召目的是跟賴清德討債　柯建銘喊告：其心可議

曝與輝達簽約時間落10至15號　蔣萬安：看黃仁勳行程安排再見面

黃國昌金釵遭控抹黑稱「已溝通」　黃守仕怒駁：一句道歉這麼困難？

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

新頭殼民調／高雄市長支持誰？　賴瑞隆43.9%大勝柯志恩11.6個百分點

柯建銘、蔡其昌總召之爭　吳思瑤讚：兩個都是the best

曝李貞秀已申請放棄大陸國籍　陳智菡：她明天就職時可報告

府院評估「不副署」藍白爭議3法　民進黨團表態支持

李貞秀未棄陸籍「傳官員可不答詢」　王鴻薇：毀憲亂政到這種地步

賴清德轟藍白「希望國人評評理」　請託韓國瑜發揮功能速審總預算

「由藍轉綠」高揚凱嗆鄭麗文辯論　國民黨：這是你曾指責的歪路

吳子嘉稱連任總召目的是跟賴清德討債　柯建銘喊告：其心可議

曝與輝達簽約時間落10至15號　蔣萬安：看黃仁勳行程安排再見面

黃國昌金釵遭控抹黑稱「已溝通」　黃守仕怒駁：一句道歉這麼困難？

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定「買2送2」

不說「失敗」只說「悔恨」　平野惠一誓言新球季討回總冠軍

王品逾3成店長、主廚年薪破百萬　員工最多領「47個月獎金」

葛萊美／Rosé捲髮芭比致敬《APT.》2套黑裙超美！最辣女星乳環裝太震撼

「追求健康」全民運動！專家分享健康支付、長照及健康幣策略

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

勞退基金前10大持股曝光！台積電續抱　散熱、PCB成新寵

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣　S家全到齊揭幕

1圖看懂始末！嘉南羊乳「炎上時間軸」曝　經營快1年險翻車

髮「箍」不念ㄎㄨ！他曝「正確讀音」傻眼：從小沒人糾正過

【弟倒車顯影模糊討修車費】姊轉5萬發現貼膠帶傻眼XD

政治熱門新聞

謝典林開箱700坪豪宅！吳音寧：三代立委只富謝家

毛嘉慶性騷疑雲延燒　劉芩妤發文打破沉默

李貞秀未交退籍證明　內政部：1年內補齊否則解職

江啟臣深夜發聲：已簽署黨中央協議

到底誰中800萬？一票北市議員喊不是我　議長發聲了

王瑞德：今彩539頭獎得主非國民黨議員

賴清德轟藍白「希望國人評評理」　請託韓國瑜發揮功能速審總預算

柯文哲控新北環境改變太慢　黃國昌：侯友宜政見落實率嚇人的高

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

北市府酸雙標用抖音！林楚茵：8年前就棄用　勸蔣萬安回頭是岸

曝李貞秀已申請放棄大陸國籍　陳智菡：她明天就職時可報告

遭藍營圍剿拿盜版Labubu　吳欣岱還原始末批：政治攻擊受害消費者

林楚茵控燈節有中共背景　北市：妳用愛奇藝跟抖音

中頭獎800萬元？　「幸運兒」洪健益出面解答了

更多熱門

相關新聞

從15%關稅談起　立法院此刻承擔的不只是表決責任

從15%關稅談起　立法院此刻承擔的不只是表決責任

在最新一輪美台經貿談判結果出爐後，台灣在一個高度不對稱、制度條件極為不利的結構下，成功取得與日本、南韓相同的 15% 對美出口關稅待遇，且不再疊加既有關稅，實質建立與日韓「平等競爭」的地位。對一個既沒有與美國正式外交關係、也沒有軍事同盟、甚至未簽署自由貿易協定（FTA）的經濟體而言，這樣的成果，確實得來不易。

賴清德轟藍白「希望國人評評理」　請託韓國瑜發揮功能速審總預算

賴清德轟藍白「希望國人評評理」　請託韓國瑜發揮功能速審總預算

「由藍轉綠」高揚凱嗆鄭麗文辯論　國民黨回擊了

「由藍轉綠」高揚凱嗆鄭麗文辯論　國民黨回擊了

陸配李貞秀恐被解職立委？　媒體人點問題：需釋憲而非官員政治操作

陸配李貞秀恐被解職立委？　媒體人點問題：需釋憲而非官員政治操作

遭藍營圍剿拿盜版Labubu　吳欣岱還原始末批：政治攻擊受害消費者

遭藍營圍剿拿盜版Labubu　吳欣岱還原始末批：政治攻擊受害消費者

關鍵字：

山水民調高雄市長柯志恩陳其邁賴瑞隆民進黨國民黨Newtalk

讀者迴響

熱門新聞

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

Chappell Roan「乳環掛禮服」

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

13歲妹確診胃癌晚期！元凶竟是爸爸害的

隋棠認減脂卡關「臀推到190kg」　驚人體態曝光

講「三七五減租」被投訴！師感嘆離職

北市師大分部女墜落　查出是當地居民

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面