新頭殼民調／高雄市長支持誰？　賴瑞隆43.9%大勝柯志恩11.6個百分點

▲賴瑞隆、柯志恩。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

新頭殼（Newtalk）今 （2日）公布最新「2026高雄市長選情民調」，在支持度方面，結果顯示，有43.9%支持民進黨的賴瑞隆，32.3%支持國民黨的柯志恩，雙方差距11.6個百分點，特別的是，在無政黨傾向者支持度方面，柯志恩22.1%支持、賴瑞隆13.9%支持，柯志恩領先8.2個百分點；在看好度方面，有55.8%認為是賴瑞隆當選，僅23.9%認為是柯志恩。另外，高雄市長陳其邁施政滿意度，結果顯示，有75.5%滿意，僅有16.9%不滿意。

市長支持度

針對2026高雄選戰，民調詢問民眾「年底的高雄市長選舉，在民進黨的賴瑞隆、國民黨的柯志恩，這兩個人當中，請問您最希望哪一位來做我們的市長」，結果顯示，有43.9%支持民進黨的賴瑞隆，32.3%支持國民黨的柯志恩，雙方差距11.6個百分點，未明確回答得有23.8%。

進一步分析，賴瑞隆在「50-59歲、研究所以上學歷」族群支持度以40.8%落後柯志恩的44.3%。賴瑞隆在70歲以上、國中以下、專科學歷者獲得較多支持，柯志恩則在40-69歲、高中職、專科及研究所以上學歷者較多支持。

另外，若以高雄8個選區來看，賴瑞隆支持度最高的選區則在第3選區（左營、楠梓區），支持度51.5%，柯志恩支持度最高的選區則在第7選區（鳳山區），支持度43.6%。

特別的是，在無政黨傾向者支持度方面，柯志恩22.1%支持、賴瑞隆13..9%支持，無意見的有64%，柯志恩領先8.2個百分點。

市長看好度

民調也詢問民眾「就您的觀察，在民進黨的賴瑞隆與國民黨的柯志恩這兩位當中，您覺得誰最有機會當選下一屆高雄市長」，結果顯示，有55.8%認為是民進黨的賴瑞隆，僅23.9%認為是國民黨的柯志恩，差距達31.9個百分點。

高雄市長陳其邁施政滿意度

針對陳其邁就任至今施政滿意度，結果顯示，有75.5%滿意，其中38.6%非常滿意、36.9還算滿意，另外有16.9%不滿意，其中5.1%非常不滿意、11.7%不太滿意。

2026高雄市長選情民調由新頭殼（Newtalk）新聞網站委託山水民意研究股份有限公司於今（115）年01月29日～01月30日執行，受訪者為高雄市20歲以上的民眾。透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，共完成1,083份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。加權方式：依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。