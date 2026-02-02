春節前撿便宜！拍賣會驚見銅板價　韓系服飾15元就能帶回家

▲▼韓系服飾系列民優惠，甚至1件內搭褲只要新台幣15元。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

法務部行政執行署花蓮分署將於2月3日星期二舉行「123全國聯合拍賣會」，本次拍賣會推出多筆物美價廉的法拍商品，其中韓系服飾系列商品價格親民優惠，甚至出現1件內搭褲只要新台幣15元，歡迎有興趣民眾把握農曆春節前最後一波檔期，踴躍到場搶便宜、撿好康！

花蓮分署表示，本次拍賣會最值得注意的韓系服飾商品中，最便宜的「灰色五分內搭褲」，變賣價僅15元就可以帶回家。其他諸如：黑色網紗及膝A字裙、蕾絲長袖連衣裙、格紋狗頭圖案長袖上衣等，價格均落在35元至55元間，十分划算，非常適合精打細算的民眾選購，變賣時間為當日下午2時30分，欲購從速。

此外，當日上午10時，花蓮分署也將在花蓮縣處理妨害交通車輛移置保管場（花蓮市民權八街27號）拍賣中古TOYOTA汽車（2012年出廠、2363CC）及GILERA重型機車（2016年出廠、493CC）各一部，車況雖稍老舊，底價均參考客觀市價擬定，歡迎民眾到場參考出價。

▲▼拍賣中古2012年出厰2363CC TOYOTA汽車及GILERA重型機車。

花蓮分署表示，「123全國聯合拍賣會」係指每月第「1」個星期的「2」下午「3」時，原則上為該分署固定拍賣不動產之時段；至於動產拍賣，則依拍賣地點不同，時間略有差異，但原則均於同日舉行。

相關拍賣標的、拍賣條件及時間等資訊，可至拍賣公告查詢系統查詢（https://gov.tw/3eF）。

