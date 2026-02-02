不懂為何要罵台大媽媽！她頂著油頭「最佩服1點」：請給點掌聲好嗎

▲媽媽們出席活動的穿搭被批評。（圖／翻攝自台大媽媽讀書會臉書社團）

網搜小組／曾筠淇報導

近日「台大媽媽讀書會」會長交接儀式引起部分網友質疑，因成員盛裝出席而被批評「只重裝扮、不讀書」，甚至延伸為政治攻防，集體羞辱媽媽們的穿著與品味。對此，網紅「廣告小妹」認為，她不是很懂為什麼要罵台大媽媽讀書會的媽媽們，她們願意精心打扮，請給點掌聲好嗎？

廣告小妹不明白為何要罵媽媽們

網紅廣告小妹近日針對「台大媽媽讀書會」引發的社會討論發表看法，她在臉書粉專「凡槿（廣告小妹）」上公開發文表示，她並不理解為何外界要批評「台大媽媽讀書會」的成員，因為據她了解，這群母親是擔心孩子北上讀台大後，無法照顧好自己，才聚集起來交流資訊和資源。她認為，這很讓人心疼，哪還捨得罵呢？

分享保母狀況 曝養兒辛苦

為了說明母愛的偉大，廣告小妹提到，家中保姆生了兩個兒子，即便大兒子已經開公司，她仍每天五點起床為兒子準備午餐便當，並在上班前送達，風雨無阻。

廣告小妹透露，看到保母這樣，她也立志在兒子40歲時，要幫忙送便當，不過，等兒子40歲，她也已經80歲了，所以為了達成目標，她特別去報名健身房。她最後也說，這群媽媽在精氣神被耗盡後，仍願意精緻打扮出席活動，請給點掌聲好嗎？

貼文曝光後，有網友表示，「我已搞不清楚這篇是在講真話還是反話了。」廣告小妹則說，「是真話」，她這幾天因為天氣的關係，都和兒子待在家，「我頂著大油頭看到這些媽媽頭髮上得那麼捲，很欽佩欸」。

其他網友紛紛回應，「要聽真心話嗎？我都覺得兒子不貼心啦」、「平心而論，兒子真的比較廢」、「好棒的人生目標」、「可是40歲還在吃80歲媽媽的便當會被說媽寶吧」、「我對她們穿什麼、讀什麼、用台語還是什麼語言朗誦沒有意見，只是不明白為什麼她們要稱呼自己為台大媽媽？沒名沒姓嗎？ 如果一定要媽媽，沒有念台大的孩子就不能跟她們一起讀書嗎」。