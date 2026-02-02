擊敗 9 國頂尖隊伍！高雄消防繩索隊奪金　國際級實力驚豔世界

▲複雜建築空間內的長距離救援任務。（圖／記翻者吳世龍攝）

記者吳世龍／高雄報導

由內政部消防署指導、備受國際矚目的「橋 2026 繩索救助菁英邀請賽」，於2026年1月29日至2月1日展開為期4天的激戰。在來自全球9個國家、共12支頂尖隊伍的競逐下，高雄市政府消防局繩索救援隊（KRRT）憑藉卓越的技術與心理素質脫穎而出，勇奪第一名榮譽，成功將冠軍獎盃留在台灣，再次向世界證明我國消防救援的國際級專業水準。

本次賽事設計多項高難度關卡，全面考驗參賽隊伍的專業技術、體能耐力及戰術決策。隊員在比賽過程中，展現了極其精準的繩索架設能力與流暢的作業流程。在高壓環境下，仍能冷靜決策，確保救援行動的高效與安全。針對車禍受困等場景，救援人員運用精密繩索系統將傷患固定於擔架，進行垂直與水平的空間轉運，考驗體能與傷患照護的穩定度。賽事橫跨室內大型場館與野外高空環境，KRRT 展示了在複雜立體空間中長距離移動與負重救援的能力。

▲▼隊員展示精準的繩索架設與團隊默契。（圖／記者吳世龍翻攝）

頒獎典禮延續了「橋」系列賽事的感人傳統，採自最後一名起依序頒獎。當宣佈冠軍為 KRRT 時，全場報以最熱烈的掌聲。這不僅是對冠軍的表揚，更是對全球每一位投入救災、守護生命價值的消防人員致上最高敬意。

賽事期間，各國菁英隊伍積極交流救援理念與經驗，充分體現「救援無國界」的精神。高雄市政府消防局表示，KRRT 的優異表現是團隊長期投入訓練的成果，未來將持續深化人才培訓，引進世界先進技術，為守護市民安全及促進國際救援交流貢獻更多力量。

▲KRRT 團隊勇奪第一名，展現台灣消防實力。（圖／記者吳世龍翻攝）