　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

府院評估「不副署」藍白爭議3法　民進黨團表態支持

▲▼ 立法院新會期，立委陳培瑜簽到。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委陳培瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院會上周五「法案大清倉」，藍白通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》與《立法院組織法》三大爭議法案，傳出府院評估救濟途徑時，納入「不副署」可能性。對此，民進黨團第4會期書記長、立委陳培瑜今（2日）表達支持時表示，這些爭議法案都是抽出逕付二讀處理，討論時間過少，解鈴還須繫鈴人，盼新會期爭議法案到此為止。

立法院第11屆第4會期上周五正式結束，藍白聯手通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》以及攸關助理費補助的《立法院組織法》，傳出府院評估救濟途徑時，也納入「不副署」可能性。

立法院第11屆第5會期到來，今（2日）起開始立委報到。民進黨團第4會期書記長、立委陳培瑜受訪表示，行政院若針對這3個爭議法案提出不副署，「我們目前是支持的」，因為確實討論時間過少，且都是抽出逕付二讀，所以民進黨團絕對支持行政院的做法。

陳培瑜也呼籲在野黨團，新會期不要再只有提爭議法案，今天是報到第一天，就像過年時大家要說好話，希望在這公開呼籲在野黨團，新會期不要再只是推出有利國民黨或民眾黨的單獨、有爭議法案。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤受訪時則說，相信府院黨、黨團最近都會研判這三大惡法對國家法治造成的衝擊，在憲法賦予的合法合憲救濟手段，包括聲請釋憲、不副署，行政部門都不會放棄，這些都可以綜合評估。畢竟這是上周表決通過，相關議案也還沒送達行政院，還在立法院，所以再給行政部門一點時間來研析、評估，用合憲合法的手段來制止惡法的生效，行政部門會做出最好的決定。

▲▼立法院新會期，立委吳思瑤簽到。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

媒體追問，若政院對3個爭議法案提出不副署，是否使朝野關係更僵？陳培瑜認為，解鈴還須繫鈴人，所有爭議法案繫鈴人就是藍白黨團，請藍白就此停住、好好想一想，「在地方大選這一年，你們到底可以為台灣人繼續推出什麼？」

陳培瑜說，不要忘記，藍白有多位立委要角逐地方縣市首長，包括柯志恩、謝衣鳯。她也酸謝衣鳯，當弟弟謝典林在開箱豪宅影片時，「請問妳這個彰化縣長候選人，妳怎麼看？」

▲▼立法院新會期，民進黨立委陳培瑜。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委陳培瑜。（圖／記者詹詠淇攝）

針對總預算、1.25兆國防特別條例，陳培瑜也說，遺憾上周五只有把民眾黨團版本交付委員會，「我覺得非常非常的噁心」，先不要說黃國昌版本、條例、內容怎麼來，也不要說有沒有相關專業，大家只看到黃國昌在擔任立委期間，不斷自肥、創造自己的政治舞台、堆高自己的政治聲量，把政院版丟包在程序委員會。

陳培瑜認為，如果真的像柯文哲說的，「要喬，大家來喬」，那就請民眾黨團拿出誠意，在程序委員會讓國防預算、總預算可以付委，為時不晚，亡羊補牢還有機會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／大S紀念雕像現場照曝光！　S家全到齊揭幕
具俊曄暴瘦仍癡守墓園！　S家建紀念雕像今揭幕
台股下殺692點！　投資專家分析
快訊／光復南路事故　35歲女遭輾死
李貞秀已申請放棄大陸國籍　陳智菡：她明天就職時可報告
幣市再跌！麻吉大哥累計「遭清算241次」帳戶剩65萬
華航飛日本　全航線78折優惠
小S女兒Lily約會高帥男！穿情侶裝互動超甜　照片曝
小五童逼小一學弟「吞3cm磁鐵」！卡腸子還沒出來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新頭殼民調／高雄市長支持誰？　賴瑞隆43.9%大勝柯志恩11.6個百分點

柯建銘、蔡其昌總召之爭　吳思瑤讚：兩個都是the best

曝李貞秀已申請放棄大陸國籍　陳智菡：她明天就職時可報告

府院評估「不副署」藍白爭議3法　民進黨團表態支持

李貞秀未棄陸籍「傳官員可不答詢」　王鴻薇：毀憲亂政到這種地步

賴清德轟藍白「希望國人評評理」　請託韓國瑜發揮功能速審總預算

「由藍轉綠」高揚凱嗆鄭麗文辯論　國民黨：這是你曾指責的歪路

吳子嘉稱連任總召目的是跟賴清德討債　柯建銘喊告：其心可議

曝與輝達簽約時間落10至15號　蔣萬安：看黃仁勳行程安排再見面

黃國昌金釵遭控抹黑稱「已溝通」　黃守仕怒駁：一句道歉這麼困難？

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

新頭殼民調／高雄市長支持誰？　賴瑞隆43.9%大勝柯志恩11.6個百分點

柯建銘、蔡其昌總召之爭　吳思瑤讚：兩個都是the best

曝李貞秀已申請放棄大陸國籍　陳智菡：她明天就職時可報告

府院評估「不副署」藍白爭議3法　民進黨團表態支持

李貞秀未棄陸籍「傳官員可不答詢」　王鴻薇：毀憲亂政到這種地步

賴清德轟藍白「希望國人評評理」　請託韓國瑜發揮功能速審總預算

「由藍轉綠」高揚凱嗆鄭麗文辯論　國民黨：這是你曾指責的歪路

吳子嘉稱連任總召目的是跟賴清德討債　柯建銘喊告：其心可議

曝與輝達簽約時間落10至15號　蔣萬安：看黃仁勳行程安排再見面

黃國昌金釵遭控抹黑稱「已溝通」　黃守仕怒駁：一句道歉這麼困難？

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定「買2送2」

不說「失敗」只說「悔恨」　平野惠一誓言新球季討回總冠軍

王品逾3成店長、主廚年薪破百萬　員工最多領「47個月獎金」

葛萊美／Rosé捲髮芭比致敬《APT.》2套黑裙超美！最辣女星乳環裝太震撼

「追求健康」全民運動！專家分享健康支付、長照及健康幣策略

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

勞退基金前10大持股曝光！台積電續抱　散熱、PCB成新寵

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣　S家全到齊揭幕

1圖看懂始末！嘉南羊乳「炎上時間軸」曝　經營快1年險翻車

髮「箍」不念ㄎㄨ！他曝「正確讀音」傻眼：從小沒人糾正過

【太帥了】老夫婦遭痛毆！21歲青年路見不平「鎖喉制伏」

政治熱門新聞

謝典林開箱700坪豪宅！吳音寧：三代立委只富謝家

毛嘉慶性騷疑雲延燒　劉芩妤發文打破沉默

李貞秀未交退籍證明　內政部：1年內補齊否則解職

江啟臣深夜發聲：已簽署黨中央協議

到底誰中800萬？一票北市議員喊不是我　議長發聲了

王瑞德：今彩539頭獎得主非國民黨議員

賴清德轟藍白「希望國人評評理」　請託韓國瑜發揮功能速審總預算

柯文哲控新北環境改變太慢　黃國昌：侯友宜政見落實率嚇人的高

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

北市府酸雙標用抖音！林楚茵：8年前就棄用　勸蔣萬安回頭是岸

曝李貞秀已申請放棄大陸國籍　陳智菡：她明天就職時可報告

遭藍營圍剿拿盜版Labubu　吳欣岱還原始末批：政治攻擊受害消費者

林楚茵控燈節有中共背景　北市：妳用愛奇藝跟抖音

中頭獎800萬元？　「幸運兒」洪健益出面解答了

更多熱門

相關新聞

卓榮泰3/3台美關稅專報　洪孟楷「洩題」：資料要包含產業補助

卓榮泰3/3台美關稅專報　洪孟楷「洩題」：資料要包含產業補助

立法院規劃3月3日邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長列席，提出台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢。對此，國民黨立委洪孟楷今（2日）「考前洩題」，指報告內容一定要清楚明白地告知到底跟美國談了什麼樣的條件，農產品、汽車有無零關稅進口？以及產業補助等，要有相關衝擊報告。此外，對於傳行政院擬透過不副署回應1月30日立法院三讀修正通過的《衛廣法》、《立法院組織法》及《不當黨產條例》，洪孟楷說，是把不副署當成是法令自助餐嗎？是徹底要把立法院踐踏、矮化嗎？

轟藍白助救國團搶16.3億國產　林俊憲：濫用多數視司法於無物

轟藍白助救國團搶16.3億國產　林俊憲：濫用多數視司法於無物

黃國昌昔嗆「徹底消滅無恥國民黨」　吳思瑤：如今成恥度無下限的人

黃國昌昔嗆「徹底消滅無恥國民黨」　吳思瑤：如今成恥度無下限的人

黃國昌昔喊「反紅媒、告別蔡衍明」　綠委酸：不到6年就背棄理想

黃國昌昔喊「反紅媒、告別蔡衍明」　綠委酸：不到6年就背棄理想

救中天？藍白聯手三讀衛廣法　媒體人曝：沒有回溯條款規定

救中天？藍白聯手三讀衛廣法　媒體人曝：沒有回溯條款規定

關鍵字：

不副署衛廣法黨產條例助理費民進黨團陳培瑜

讀者迴響

熱門新聞

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

Chappell Roan「乳環掛禮服」

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

13歲妹確診胃癌晚期！元凶竟是爸爸害的

隋棠認減脂卡關「臀推到190kg」　驚人體態曝光

講「三七五減租」被投訴！師感嘆離職

北市師大分部女墜落　查出是當地居民

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面