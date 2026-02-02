府院評估「不副署」藍白爭議3法　民進黨團表態支持

▲民進黨立委陳培瑜。（圖／記者李毓康攝）

立法院會上周五「法案大清倉」，藍白通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》與《立法院組織法》三大爭議法案，傳出府院評估救濟途徑時，納入「不副署」可能性。對此，民進黨團第4會期書記長、立委陳培瑜今（2日）表達支持時表示，這些爭議法案都是抽出逕付二讀處理，討論時間過少，解鈴還須繫鈴人，盼新會期爭議法案到此為止。

立法院第11屆第5會期到來，今（2日）起開始立委報到。民進黨團第4會期書記長、立委陳培瑜受訪表示，行政院若針對這3個爭議法案提出不副署，「我們目前是支持的」，因為確實討論時間過少，且都是抽出逕付二讀，所以民進黨團絕對支持行政院的做法。

陳培瑜也呼籲在野黨團，新會期不要再只有提爭議法案，今天是報到第一天，就像過年時大家要說好話，希望在這公開呼籲在野黨團，新會期不要再只是推出有利國民黨或民眾黨的單獨、有爭議法案。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤受訪時則說，相信府院黨、黨團最近都會研判這三大惡法對國家法治造成的衝擊，在憲法賦予的合法合憲救濟手段，包括聲請釋憲、不副署，行政部門都不會放棄，這些都可以綜合評估。畢竟這是上周表決通過，相關議案也還沒送達行政院，還在立法院，所以再給行政部門一點時間來研析、評估，用合憲合法的手段來制止惡法的生效，行政部門會做出最好的決定。

媒體追問，若政院對3個爭議法案提出不副署，是否使朝野關係更僵？陳培瑜認為，解鈴還須繫鈴人，所有爭議法案繫鈴人就是藍白黨團，請藍白就此停住、好好想一想，「在地方大選這一年，你們到底可以為台灣人繼續推出什麼？」

陳培瑜說，不要忘記，藍白有多位立委要角逐地方縣市首長，包括柯志恩、謝衣鳯。她也酸謝衣鳯，當弟弟謝典林在開箱豪宅影片時，「請問妳這個彰化縣長候選人，妳怎麼看？」

針對總預算、1.25兆國防特別條例，陳培瑜也說，遺憾上周五只有把民眾黨團版本交付委員會，「我覺得非常非常的噁心」，先不要說黃國昌版本、條例、內容怎麼來，也不要說有沒有相關專業，大家只看到黃國昌在擔任立委期間，不斷自肥、創造自己的政治舞台、堆高自己的政治聲量，把政院版丟包在程序委員會。

陳培瑜認為，如果真的像柯文哲說的，「要喬，大家來喬」，那就請民眾黨團拿出誠意，在程序委員會讓國防預算、總預算可以付委，為時不晚，亡羊補牢還有機會。