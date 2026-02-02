嘉南羊乳「炎上時間軸」曝　一圖看懂始末！經營快1年險翻車

▲嘉南羊乳炎上事件時間軸。（AI協作圖／記者鄺郁庭製作，經編輯審核）

記者鄺郁庭／整理報導

40年老品牌「嘉南羊乳」先前因社群平台 Threads 爆紅，官方小編「羊編」高互動、幽默海巡圈粉無數，近日卻爆發公關爭議。一家行銷公司發文自爆「代操嘉南羊乳 Threads」，並將其作為成功案例宣傳，消息曝光後引發網友譁然。《ETtoday新聞雲》整理事件時間軸，一次看懂炎上始末。

1）羊編爆紅：老品牌在 Threads 翻紅

嘉南羊乳 2025 年 2月起經營 Threads，首次出現在文章中的「羊編」以深夜海巡、溫暖又好笑的互動圈粉，成為品牌討論度來源。其中，3月份的貼文〈三張圖讓你回到國小〉掀起熱論，「羊編」則在4月1日才將自己寫進貼文中。

2）行銷公司邀功：自曝「代操／操作」踩雷

2026 年 1 月底，有自稱合作方的行銷公司/人員發文稱協助「操作 Threads／代操」，並把案例拿來宣傳，讓不少粉絲覺得「原來那些真誠互動是行銷包裝」，開始炎上。

3）羊編救火成功：出面澄清「留言都是我親手打」

羊編1月29日則在 Threads 澄清，互動留言「都是本人拿手機一字一句打」，否認外包代筆；並說行銷公司主要偏視覺/IP設計建議等支援。

總公司在1月30日還一度發聲明，強調「羊小編確實是公司同仁，感謝大家對羊小編的支持，嘉南羊乳不僅堅持品質，更是一個溫暖的大家庭，我們會持續優化溝通管道，確保品牌與大家在一起」。羊編還在留言區透露。自己獲得「牧草升級（加薪）」方案。輿論一度被拉回。

4）總公司提油救火：發聲明力挺行銷公司、提告

1/31 左右，總公司卻突然透過 Threads 發第二份聲明，強硬力挺行銷公司，表示「羊IP」相關創意規劃確由合作團隊提出，並稱將對網路抹黑與攻擊提告；聲明被解讀為「打臉自家羊編」或「把支持者當敵人」，引發二次炎上、甚至傳出退訂/退粉潮。

5）再發文卻被疑「不是原來的羊編」：文風變了、像GPT？

2/1 凌晨左右，小編再發出長文，強調自己沒被開除、反而還被加薪。但不少網友比對用字與習慣，質疑「表情符號變多、句型/用語不太像原本羊編」，出現「疑似換人／像AI」討論。