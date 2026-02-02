喪屍煙彈不純惹殺機！北市2陣營大亂鬥1人心臟遭刺亡　5人起訴

▲李睿騰陪同友人談判時，持刀刺死對方，被依殺人罪起訴。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

男子屠紹哲不滿販售的喪屍煙彈被質疑純度不夠，約買家陳炳男見面談清楚，雙方當街演出全武行，屠男找來的劉新龍遭人亂刀刺破心臟倒地，眾人一哄而散，劉男送醫急救不治，台北地檢署2日依殺人罪起訴揮刀的李睿騰，將由國民法官審理；引發糾紛的屠紹哲、陳炳男等4人所涉助勢、傷害等罪則依普通程序審理。

▲陳炳男糾眾談判引發街頭混戰，自己頭部也受傷掛彩。（資料照／記者黃哲民攝）

起訴指出，屠紹哲得知外面傳聞他販售的電子煙彈品質不佳，懷疑是陳炳男等人在散布謠言，因此約了2025年10月6日中秋夜見面談，當天屠和友人先抵達中間人住處，陳炳男的女友林欣儀先去樓下呼喊，確認屠紹哲等人都在了之後，陳炳男和李睿騰才到場叫陣。

▲陳炳男女友林欣儀在場助勢被起訴妨害秩序等罪。（資料照／記者黃哲民攝）

陳炳男把屠紹哲一群人叫到台北市昆明街前聚集，雙方一言不合打起混仗，互相以辣椒水、甩棍、保溫瓶、安全帽攻擊，李睿騰持水果刀刺傷對方1人大腿濺血後，仍怒不可遏，繼續朝劉欣龍胸、腹部揮砍刺擊，直到劉大量出血倒地，其他人都負傷逃離，被吵醒的鄰居打119將劉男送醫急救不治，警方在命案現場附近將身上染血的李睿騰等人逐一逮捕送辦。