點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

▲賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（2日）公布最新「1月國政民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」進行調查，結果顯示，有46.9%民眾信任賴清德、43.3%不信任，呈現黃金交叉。而賴清德施政滿意度，有46%滿意、另外有46%不滿意，已接近去年6月大罷免投票前1個月的執政滿意度。對此，媒體人黃揚明表示，賴清德信任度創去年6月以來新高，施政滿意度還沒超越不滿意度，但也是去年6月以來的新高，所以結論是，恭喜國民黨即將讓賴連任成功。

針對「賴清德施政滿意度」，《美麗島電子報》調查，有46%滿意賴總統的執政表現，相較上月增加5.4個百分點，另有48%不滿意，則比上月減少4.2個百分點，已接近去年6月暨大罷免投票前1個月的執政滿意度。

針對「賴清德信任度」，有46.9%信任賴總統，相較上月上升4.3個百分點，另有43.3%不信任賴總統，則比上月減少5個百分點。信任度呈現黃金交叉，更是在去年7月以後，信任度再度高於不信任，大致回復到去年6月暨大罷免投票前1個月的信任評價。

對次，黃揚明表示，美麗島電子報1月國政民調，賴清德信任度黃金交叉，創去年6月以來新高。施政滿意度還沒超越不滿意度，但也是去年6月以來的新高。

黃揚明表示，結論，恭喜國民黨即將讓賴連任成功。

▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。