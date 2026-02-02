美麗島民調／53%滿意台美關稅談判　52.9%認賴清德該赴立院國情報告

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（2日）公布最新「1月國政民調」，針對「台美關稅談判滿意度」，結果顯示，53%民眾表示滿意、31.9%民眾表示不滿意。另外詢問「賴總統是否有必要針對1.25兆國防特別預算進行國情報告」，52.9%認為有必要、34.1%沒有必要。在「立法院審查總預算」議題，結果顯示，46.3%認為可先通過沒爭議的民生預算，有爭議的預算朝野先溝通，35.3%認為立法院應該馬上開始全面審查今年中央政府總預算。

台美關稅談判滿意度

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「到目前為止，您對行政院副院長鄭麗君帶領團隊和美國談判的結果滿不滿意」，結果顯示，53%民眾表示滿意，其中有27.4%很滿意、25.6%還算滿意，另有31.9%民眾表示不滿意，其中有16%很不滿意、15.9%有點不滿意，未明確回答的有15.1%。

▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

賴總統赴立院對國安、國防特別預算進行國情報告支持度

民調詢問「賴總統去年提出追加8年1.25兆元的國防特別預算，立法院最近表決通過請賴總統到立法院針對國家安全、國防預算和對美國軍購等進行國情報告後，就會開始審查。您認為賴總統有沒有必要去立法院進行這項國情報告」，結果顯示，有52.9%認為有必要，其中34.3%很有必要、18.6%還算有必要，另外有34.1%沒有必要，未明確回答有13.0%。

民眾對立法院審查總預算看法

民調詢問「行政院提出中央政府總預算，因為在野黨不同意內容所以還沒開始審查，有人主張先通過沒有爭議的民生相關預算，有爭議的預算中央政府和在野黨先溝通，也有人主張立法院應該馬上開始全面審查今年中央政府總預算，您比較傾向哪種看法」，結果顯示，46.3%認為可先通過沒爭議的民生預算，有爭議的預算朝野先溝通，35.3%認為立法院應該馬上開始全面審查今年中央政府總預算，未明確回答有18.4%。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。