國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

格陵蘭談判現曙光？　川普曝美歐已達「初步共識」

▲▼美國總統川普搭乘空軍一號從達沃斯世界經濟論壇返回華府。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）拋出震撼彈，宣布美國已經正式與歐洲領導人就「格陵蘭議題」展開談判。川普聲稱，目前相關協議已經初步成型，並強調這項交易對於美國國家安全具有至關重要的意義。

空軍一號受訪：協議已見雛形

綜合外媒報導，川普是在搭乘空軍一號（Air Force One）從華盛頓飛往佛州的途中，在機上向媒體記者透露此消息。當被問及與歐洲領導人的接觸進度時，川普語氣篤定地表示，「我們已經開始談判了。」

川普進一步指出，他預期這會是一筆對各方都有利的「好交易」，「從國家安全的角度來看，這實際上是一項非常重要的協議，我認為我們最後一定能達成共識。」他更宣稱，目前雙方已在多項議題上達成共識，甚至稱歐洲方面也傾向讓美國促成此協議。

草案更新防禦協定　擬增設美軍基地

回溯談判進度，川普於1月21日與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會面後，便曾表示格陵蘭交易的輪廓已經浮現。據美國媒體揭露的草案內容，該計畫將維持丹麥對格陵蘭的主權，但會大幅更新1951年的防禦協定。

若協議最終敲定，未來只要北約認為有其必要，將允許美國在格陵蘭設立軍事基地，以及增設所謂的「防禦區」。然而，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）隨即冷回，強調呂特並無權限代表丹麥進行談判，相關討論必須回歸傳統外交管道。

一席話惹毛盟友　哥本哈根民眾上街抗議

川普對格陵蘭的覬覦，加上日前質疑歐洲國家在阿富汗戰爭中「躲在後方」的言論，徹底點燃丹麥人的怒火。數百名民眾於1月31日聚集在美國駐哥本哈根大使館外，插起繡有陣亡將士姓名的國旗表達抗議。

事實上，丹麥在阿富汗戰爭中的人均傷亡率高居聯盟前列，共計44 殉職。曾派駐阿富汗的退役中校科福德（Niels Christian Koefoed）直言，每一面旗幟都代表一個鮮活的生命，而非川普口中的數據。退伍軍人拉森（Jesper Larsen）也痛批，川普的言論對失去戰友的人來說極其傷人，「他欠所有戰友一個道歉。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

26歲女歌手毒發猝逝！家中熟睡「竟被蛇咬」　友人驚曝：抓到2條

人妻砍下丈夫生殖器「雙手染血出門購物」　女兒驚嚇發現報案

18歲女等車遭陌生男抓住　「帶你一起走」強拖入鐵軌慘死車下

格陵蘭談判現曙光？　川普曝美歐已達「初步共識」

異物塞進屁！醫開刀驚見「16公分砲彈」　拆彈小組到場

脫到剩內褲！醉男大鬧航班「找空服員決鬥」　跳出艙門結局曝光

加州迪士尼麻疹危機！外國旅客「玩遍2大園區」　官方急示警

受害人裸照全看光！淫魔檔案驚見近40張無碼照　司法部急下架

全美1.5億人極寒警報！周末逾4500航班取消　佛州綠鬣蜥也凍僵

正宮位坐穩了？　馬斯克緊牽「4孩媽」現身川普大將婚禮

關鍵字：

川普格陵蘭北約丹麥軍武國際軍武北美要聞

