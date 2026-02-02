格陵蘭談判現曙光？　川普曝美歐已達「初步共識」

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）拋出震撼彈，宣布美國已經正式與歐洲領導人就「格陵蘭議題」展開談判。川普聲稱，目前相關協議已經初步成型，並強調這項交易對於美國國家安全具有至關重要的意義。

空軍一號受訪：協議已見雛形

綜合外媒報導，川普是在搭乘空軍一號（Air Force One）從華盛頓飛往佛州的途中，在機上向媒體記者透露此消息。當被問及與歐洲領導人的接觸進度時，川普語氣篤定地表示，「我們已經開始談判了。」

川普進一步指出，他預期這會是一筆對各方都有利的「好交易」，「從國家安全的角度來看，這實際上是一項非常重要的協議，我認為我們最後一定能達成共識。」他更宣稱，目前雙方已在多項議題上達成共識，甚至稱歐洲方面也傾向讓美國促成此協議。

草案更新防禦協定 擬增設美軍基地

回溯談判進度，川普於1月21日與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會面後，便曾表示格陵蘭交易的輪廓已經浮現。據美國媒體揭露的草案內容，該計畫將維持丹麥對格陵蘭的主權，但會大幅更新1951年的防禦協定。

若協議最終敲定，未來只要北約認為有其必要，將允許美國在格陵蘭設立軍事基地，以及增設所謂的「防禦區」。然而，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）隨即冷回，強調呂特並無權限代表丹麥進行談判，相關討論必須回歸傳統外交管道。

一席話惹毛盟友 哥本哈根民眾上街抗議

川普對格陵蘭的覬覦，加上日前質疑歐洲國家在阿富汗戰爭中「躲在後方」的言論，徹底點燃丹麥人的怒火。數百名民眾於1月31日聚集在美國駐哥本哈根大使館外，插起繡有陣亡將士姓名的國旗表達抗議。

事實上，丹麥在阿富汗戰爭中的人均傷亡率高居聯盟前列，共計44 殉職。曾派駐阿富汗的退役中校科福德（Niels Christian Koefoed）直言，每一面旗幟都代表一個鮮活的生命，而非川普口中的數據。退伍軍人拉森（Jesper Larsen）也痛批，川普的言論對失去戰友的人來說極其傷人，「他欠所有戰友一個道歉。」