屏東女跟風投資虛擬幣　家人帶她上警局詢問...保住百萬積蓄

▲恆春警方積極查證阻止民眾被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

恆春警方近日接連成功阻止兩起詐騙案件，民眾察覺異狀即時向警方求助，避免財產損失。73歲婦人險遭假投資詐騙，另有民眾誤信假冒刑警LINE訊息，經警方迅速查證、耐心說明，當場識破詐術。恆春分局呼籲，詐騙手法層出不窮，遇可疑狀況應立即撥打165或就近向警方諮詢。

恆春警分局車城所警員林曜呈於日前在所內擔服值班勤務，一名73歲詹姓女子帶著家人到派出所向警方求助。經了解，詹女告知因網友之介紹而投資虛擬貨幣，預備投入新台幣一百多萬元，但家人覺得可疑遂一同前來派出所向員警諮詢，員警進一步詢問其是否知悉投資項目內容及介紹人身分，詹女均支吾其詞無法回答。員警立即判斷其係遭投資詐騙，遂耐心地與詹女之家人共同勸說，並強調正當投資並不會以面交方式交易，詹女始發覺遭詐，成功防止財產損失。詹女及家人對於員警之熱心協助及為民服務，皆表示非常感謝。

另仁壽所警員潘毅哲在所內擔服值班勤務時，接獲55歲盧姓男子到所向警方求助，稱其接獲可疑訊息。經員警了解，盧男表示收到一封LINE訊息，對方自稱為臺中市刑大之警員，要求盧男提供其1月5日報案遭詐騙之報案證明單等資料。潘員仔細查看相關訊息後，迅速識破此為常見之詐騙手法，並協助盧民聯繫臺中市刑大確認，證實確為詐騙訊息。員警立即協助盧民將該帳號封鎖，並利用機會向其宣導詐騙集團常用之詐騙手法。盧民對於員警之熱心協助及為民服務非常感激。

恆春分局表示，該兩起案件，員警均主動積極為民眾查證，並阻止其上當受騙，為民服務之舉足為同仁表率；另詐騙手法層出不窮，呼籲民眾若遇到可疑情形，千萬要保持警覺心，若有疑問可隨時撥打165反詐騙專線查證，或直接至鄰近派出所尋求警方協助。記者