賴清德轟藍白「希望國人評評理」　請託韓國瑜發揮功能速審總預算

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對中央政府總預算和8年1.25兆國防特別條例持續遭封殺，總統賴清德2日表示，預算會期對總預算沒有任何審查，也無視中國威脅，阻撓國防特別條例，還因人設事通過顏寬恒與中天條款，也通過國民黨再擁有黨產，他希望全國民眾可以評評理；同時，他也請託立法院長韓國瑜，希望他發揮功能，速審總預算、讓國防特別預算通過，「這個是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責」。

賴清德上午受訪時表示，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期對福國利民的中央政府總預算，卻沒有任何的審查，同時也無視於中國的威脅，對於國防特別條例也同樣的在阻撓，卻用盡全力、因人設事，強行表決通過顏寬恒條款、中天條款，同時也通過了國民黨再度擁有黨產，「我覺得這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理」。

對於藍白所推衛廣、不當黨產條例等法案，府院是否會以「不副署」因應？賴清德表示，行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用合憲、合法的方式來面對，目前他們正在積極的跟專家學者討論當中。

至於對立法院長韓國瑜的角色和職責的看法，賴清德表示，對於立法院院長，他身為總統沒有批評，只有請託了，他請託韓國瑜院長，也能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全，或者是經濟發展人民的福祉，希望他能夠發揮功能，讓中央政府總預算能夠盡速完成審議，讓國防特別預算也能夠盡速通過，「這個是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責」。