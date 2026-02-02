長途飛15個小時「機上廁所突故障」　空服員被迫手挖穢物畫面曝

▲客機廁所突然故障。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

菲律賓航空(Philippine Airlines)一架美國洛杉磯飛往馬尼拉的航班，長途航程中突然發生廁所故障事件，由於馬桶堵塞完全無法使用，空服員為了確保飛行安全，被迫在機上手動清理積在馬桶中的穢物。

飛15小時廁所故障 乘客崩潰

事件1月發生在菲律賓航空PR113航班上，這架波音777客機從洛杉磯上空飛往馬尼拉途中時廁所發生故障，導致許多乘客在15小時的旅程中無法使用廁所。

事件發生時，航班距離當時最近的關島機場還有6小時航程，由於機上廁所處於無法使用的狀態，引發飛機是否需要緊急更改航程、緊急降落的討論。

空服員動手清廁所 航班順利抵達目的地

為了確保飛行過程一切順利，最後空服人員手動清除廁所堵塞物。從網路流傳影片中可看到，一名空服人員被迫將馬桶中穢物挖出，並倒入其他水槽的清理畫面。

航空公司事後對外表示，當發現廁所故障時，原本已經做好要緊急前往關島機場的準備，然而在機組人員進行技術與運行評估後，航班決定繼續前往馬尼拉，洗手間功能後來恢復正常，航班順利抵達，我們理解到事件為乘客與機組人員帶來不便，感謝他們的耐心與理解。