　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小五童逼小一學弟「吞3cm磁鐵」！卡腸子還沒出來　補習班3違規開罰

▲台南市安南區一間補習班發生小五童逼小一學弟吞3公分磁鐵的事件。（圖／記者林東良攝）

▲台南市安南區一間補習班發生小五童逼小一學弟吞3公分磁鐵的事件。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市安南區1月27日下午發生一起離譜事件！一名小一學生在補習班遭小五學長逼吞下長達3公分長的磁鐵，而補習班並未主動通報教育局，受害家長事發兩天後傳簡訊告訴國小導師，全案因此曝光，該補習班同時被查出3項違規，社會局、教育局將依法處置。

不明原因發生衝突　小五童逼小一學弟吞磁鐵

回顧整起案發經過，1月27日下午年僅6歲的小一學生因不明原因與11歲小五學長發生衝突，孰料，小五學長竟逼小學弟吞下長約3公分的磁鐵，受害家長同月29日傳訊息告知國小導師，「老師寒假打擾了、因為學生在補習班遇上一些事情、目前有先跟警察局備案處理」，導師第一時間聯繫家長，但受害者家長因故沒有回應，遂轉聯繫補習班，這才知道發生什麼事情，隨即回報校方，校方進行校安、社政通報。

針對這起事件，台南市議員林燕祝在臉書上透露，30日接獲受害學童家長的陳情，安親班稱「監視器磁碟已毀損」，將全程陪同家長追究相關責任。

▲台南市安南區一間補習班發生小五童逼小一學弟吞3公分磁鐵的事件。（圖／記者林東良攝）

補習班未主動通報　稽查涉3違規事項

教育局指出，30日獲悉事件後，隨即派員至補習班進行稽查，現場有查獲7名國小學生在補習班2樓午休，屬「生活照顧」之安親範疇，已明顯有「違規經營課後照顧」之事實，將依兒少權法第76條第2項及第105條第1項規定，裁處負責人6至30萬元罰鍰；另於現場對教學人員進行身分查核，發現補習班並未於補習班管理系統中申報該師名冊，屬「違規聘任教職人員」，也將依補習及進修教育法第9條規定對補習班裁處5至25萬元罰鍰。

另外，針對該補習班業者或教學人員，未在24小時內主動通報學生有吞食磁鐵情事，因涉及兒少權法第100條規定，將會移請社會局依規定裁處6千至6萬元不等之罰鍰，該補習班至少有3項違規事項，將立即裁罰。

▲台南市安南區一間補習班發生小五童逼小一學弟吞3公分磁鐵的事件。（圖／記者林東良攝）

磁鐵卡腸子施藥促排出　校方組霸凌調查小組處理中

而目前磁鐵仍在男童的腸部，醫師告知校方，將以藥物促進磁鐵排出。教育局補充說明，學校與家防中心於1月31日已主動請家長提出霸凌申請及向警局提出司法告訴。目前學校已組成霸凌調查小組啟動調查及調和程序。針對吞食磁鐵異物的學生，學校將持續進行關懷並提供後續輔導措施。

▲台南市安南區一間補習班發生小五童逼小一學弟吞3公分磁鐵的事件。（圖／翻攝自林燕祝臉書）

▲目前磁鐵仍卡在腸子處，院方將以藥物促進排出方式處理。（圖／翻攝自林燕祝臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／大S紀念雕像現場照曝光！　S家全到齊揭幕
具俊曄暴瘦仍癡守墓園！　S家建紀念雕像今揭幕
台股下殺692點！　投資專家分析
快訊／光復南路事故　35歲女遭輾死
李貞秀已申請放棄大陸國籍　陳智菡：她明天就職時可報告
幣市再跌！麻吉大哥累計「遭清算241次」帳戶剩65萬
華航飛日本　全航線78折優惠
小S女兒Lily約會高帥男！穿情侶裝互動超甜　照片曝
小五童逼小一學弟「吞3cm磁鐵」！卡腸子還沒出來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

冬季天氣冷颼颼！今年元旦至2月1日　共999人心跳驟停送醫

快訊／北市大安區驚悚車禍　35歲單車女捲水泥車底當場死亡

台積電3內鬼工程師2/1起延押2個月　看守所內過年

擊敗 9 國頂尖隊伍！高雄消防繩索隊奪金　國際級實力驚豔世界

新北鐵工廠深夜變賭場！老闆夫婦「搞副業」遭檢舉　警突襲逮人

毒梟運毒發現被警察跟蹤急了　偏離車道自撞分隔島當場被捕

全台急凍！彰化24小時43人送醫　3名80歲以上長者心跳驟停

學長霸凌「逼吞磁鐵」！小一童半夜驚醒恐懼問：會不會卡在肚子裡

下令槍殺2警！73歲「最老死囚」王信福聲請再審...抗告駁回確定

喪屍煙彈不純惹殺機！北市2陣營大亂鬥1人心臟遭刺亡　5人起訴

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

冬季天氣冷颼颼！今年元旦至2月1日　共999人心跳驟停送醫

快訊／北市大安區驚悚車禍　35歲單車女捲水泥車底當場死亡

台積電3內鬼工程師2/1起延押2個月　看守所內過年

擊敗 9 國頂尖隊伍！高雄消防繩索隊奪金　國際級實力驚豔世界

新北鐵工廠深夜變賭場！老闆夫婦「搞副業」遭檢舉　警突襲逮人

毒梟運毒發現被警察跟蹤急了　偏離車道自撞分隔島當場被捕

全台急凍！彰化24小時43人送醫　3名80歲以上長者心跳驟停

學長霸凌「逼吞磁鐵」！小一童半夜驚醒恐懼問：會不會卡在肚子裡

下令槍殺2警！73歲「最老死囚」王信福聲請再審...抗告駁回確定

喪屍煙彈不純惹殺機！北市2陣營大亂鬥1人心臟遭刺亡　5人起訴

王品逾3成店長、主廚年薪破百萬　員工最多領「47個月獎金」

葛萊美／Rosé捲髮芭比致敬《APT.》2套黑裙超美！最辣女星乳環裝太震撼

「追求健康」全民運動！專家分享健康支付、長照及健康幣策略

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

勞退基金前10大持股曝光！台積電續抱　散熱、PCB成新寵

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣　S家全到齊揭幕

1圖看懂始末！嘉南羊乳「炎上時間軸」曝　經營快1年險翻車

髮「箍」不念ㄎㄨ！他曝「正確讀音」傻眼：從小沒人糾正過

年終金額「少了7萬元」他怒問主管！原因曝　全場：這是常識

獨／中山大學高層「茶壺風暴」浮檯面　校方否認副校長提前請辭

【橘貓宵夜隊】攤位前排隊等肉肉 偷插隊還會受貓拳攻擊XD

社會熱門新聞

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

北市師大分部女墜落　查出是當地居民

高雄阿公抱走路邊盆栽！失主報案：那是骨灰盆

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

北市大安惡火奪2命　火調判定電線打結走火

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦　竟反告正義男大生

女鄰居求「租借人夫」已激戰多次　正宮心碎提告

女大生見網友遭性侵　1年半後「1首歌」成功定罪

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士慘破相

即／北市35歲單車女　捲水泥車底當場死亡

快訊／台南永康1男陳屍租屋處「左胸口中彈」！　警調查中

貴婦圈驚爆連環詐騙　他自稱「御用造型師」遭起底

小五童逼小一學弟「吞3cm磁鐵」！　卡腸子還沒出來

更多熱門

相關新聞

竹山3校獲教學及校長領導卓越獎

竹山3校獲教學及校長領導卓越獎

竹山鎮秀林國小楊清豐校長、社寮國中與鯉魚國小三校獲得114年度教育部校長領導卓越獎暨教學卓越獎，創下南投縣歷年最佳成績，也為竹山杏壇增添榮耀、地方雀躍不已，竹山克明宮特別頒贈獎金2萬元，感謝3校長期為竹山孩子默默耕耘，及對偏鄉地區教育的用心付出。

男師猥褻女學生　檢上訴二審卻判更輕

男師猥褻女學生　檢上訴二審卻判更輕

補教師性侵女學生...大逆轉！　當庭激動哽咽：我會努力賺錢

補教師性侵女學生...大逆轉！　當庭激動哽咽：我會努力賺錢

院長高金枝「霸凌+特權」連環爆！　高院聲明曝

院長高金枝「霸凌+特權」連環爆！　高院聲明曝

北市大安區補習班廚房凌晨火警　4人嗆傷送醫

北市大安區補習班廚房凌晨火警　4人嗆傷送醫

關鍵字：

國小霸凌磁鐵補習班

讀者迴響

熱門新聞

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

Chappell Roan「乳環掛禮服」

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

13歲妹確診胃癌晚期！元凶竟是爸爸害的

隋棠認減脂卡關「臀推到190kg」　驚人體態曝光

講「三七五減租」被投訴！師感嘆離職

北市師大分部女墜落　查出是當地居民

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面