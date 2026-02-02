北台灣濕冷入夜再探11度　周末恐有強烈冷氣團報到

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天大陸冷氣團持續影響，北台灣濕冷，晚間水氣逐漸減少，輻射冷卻影響下，低溫仍下探11度左右，明天白天氣溫逐漸回升，周五晚間另一道鋒面通過台灣上空，恐又有強烈大陸冷氣團影響，氣溫再度下降。

中央氣象署預報科長劉宇其表示，今天受冷氣團影響，北部、東北部濕冷，清晨金門及馬祖低溫下探9至10度，桃園及新竹也只有12度。今天桃園以北、東半部持續有短暫雨，西半部也有中高層雲系逐漸影響，雲量較多。

劉宇其指出，今天白天桃園以北、東半部降雨明顯，西半部平地雲多偶有飄雨。今晚到明晨降雨逐漸減少，明天白天僅東北部、東半部有零星降雨。明天到周五溫度逐步回升，周五晚間另一道鋒面通過台灣上空，冷空氣更加明顯，可能達冷氣團至強烈大陸冷氣團等級。

他表示，今晚到明晨水氣逐步減少，迎風面仍有短暫陣雨，明天白天到周五白天僅東半部有局部降雨，西半部多雲到晴，周五晚間至周六鋒面通過，北部、東半部降雨又會增多，中南部雲量增加，下周日降雨才會趨緩。

溫度方面，劉宇其指出，目前持續受到冷氣團影響，北部整天偏冷，高溫不超過15度，今晚到明晨溫度偏低，輻射冷卻影響下，金門有10度左右低溫，北部空曠地區仍有11至12度低溫。明天白天至周五白天逐步回暖，周五晚間到周六另一波冷空氣影響，溫度再度下降。

另外，他也說，今天至明天清晨高山有降雪機率，周六至下周日北部、東北部2500公尺以上高山也有降雪機率。周四、周五西半部有局部霧，提醒民眾留意。

