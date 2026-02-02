　
政治

李貞秀未棄陸籍「傳官員可不答詢」　王鴻薇：毀憲亂政到這種地步

▲立法院新會期，立委王鴻薇簽到 。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院新會期，立委王鴻薇簽到並受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

陸配李貞秀明將遞補成為民眾黨不分區立委，但傳若她未放棄中國大陸國籍，內政部若認定就職無效，不僅李索取資料時行政機關沒辦法配合，當李在立院質詢時，行政院長、各部會首長與官員也可不用答詢。對此，國民黨立委王鴻薇今（2日）說，質詢是立委權力與義務，備詢則是行政院根據憲法對立法院負責，所以在層次上，行政院無法選擇不接受質詢或不回答，不曉得行政院要毀憲亂政到這種地步，如果不接受合法立委質詢完全違憲。

中選會昨公告李貞秀等6人遞補立委，預計明將在立法院宣誓就職，成為我國首位陸配立委，但有媒體報導，內政部認為依《國籍法》，李須在就職前證明已申請辦理放棄外國籍，並在就職一年內要完成相關手續，若內政部認定就職無效，不僅李向各部會調閱資料時，行政機關沒辦法配合，當李在立院質詢時，行政院長、各部會首長與官員也可不用答詢。

對此，王鴻薇2日受訪表示，如果拒絕備詢根本違法，因為主管機關是中選會，中選會已公告李貞秀遞補不分區，但一年內要提出放棄國籍證明，所以認可李可以就任，那既然就任，就是合法的立委，在這樣情況下，有什麼法令依據可以不接受質詢？質詢是立委權力與義務，備詢則是行政院根據憲法對立法院負責，所以在層次上，行政院無法選擇不接受質詢或不回答，不曉得行政院要毀憲亂政到這種地步，如果不接受合法立委質詢完全違憲。

對於綠委認為李貞秀當立委會有國安疑慮，王鴻薇說，對民進黨來說，說有國安疑慮就有國安疑慮，但民進黨、總統府、國安會就出了共諜，請問有無國安疑慮？如果只是陸配就把國安疑慮帽子放上去，這點根本完全否定外籍配偶參政權。

▲立法院新會期，立委李彥秀簽到。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院新會期，立委李彥秀簽到並受訪。（圖／記者李毓康攝）

藍委李彥秀受訪時則表示，立法院對相關資訊哪些可以公開或列為機密有一定的規範，依照民進黨說法，民進黨現在對於很多該提供給立委資料選擇不提供，是不是違反行政院對立法院的職權行使？「兩岸關係回到兩岸關係，陸配就是回到兩岸關係條例處理」，如果對於立委是不是有洩密問題，應回到《立法院職權行使法》。

李彥秀也說，她要問行政院，長期對立法院、立委索取的資料，不是避重就輕或時間攪和過了就不提供，這是長期行政院對立委作法，請問行政院是不是自己違反立法院職權行使跟監督權力？她希望行政、立法間的關係都是按照法規處理，相信溝通會非常順暢，但現在最主要是行政院利用很多灰色地帶或硬拗、曲解法令來對付立法院，造成行政與立法的僵局。

在最新一輪美台經貿談判結果出爐後，台灣在一個高度不對稱、制度條件極為不利的結構下，成功取得與日本、南韓相同的 15% 對美出口關稅待遇，且不再疊加既有關稅，實質建立與日韓「平等競爭」的地位。對一個既沒有與美國正式外交關係、也沒有軍事同盟、甚至未簽署自由貿易協定（FTA）的經濟體而言，這樣的成果，確實得來不易。

