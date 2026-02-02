「由藍轉綠」高揚凱嗆鄭麗文辯論　國民黨：這是你曾指責的歪路

▲民進黨台北市議員擬參選人高揚凱今到國民黨中央黨部，抗議國民黨變成統促黨。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市議員擬參選人高揚凱今（2日）上午到國民黨中央黨部抗議國民黨變成統促黨，向國民黨主席鄭麗文下辯論挑戰書。國民黨諷刺，高揚凱過去曾公開批評民進黨，既得利益者把持政權，透過監控媒體、操作網軍攻擊反對者，其所作所為，與其曾反對的「黑箱政治」並無二致。如今卻選擇以簡化標籤、情緒動員的方式，將嚴肅且攸關全民利益的兩岸與國安議題，操作成非黑即白的政治表演，這樣的作法，正是高揚凱自己曾經最嚴厲指責的政治歪路。

高揚凱今日上午前往國民黨中央黨部，抗議國民黨變成統促黨，並向藍營黨魁鄭麗文下挑戰書，更指控鄭麗文有四不一沒有，包含不要台灣、不要中華民國、不要軍購、不要台美雙方關係、沒有台灣的繁榮。只是，高揚凱赴黨中央要請黨部人員轉交時，卻沒有人要接受，使得高揚凱喊話，這一份挑戰書一定會送到鄭麗文手裡。

國民黨對此重申，國民黨的兩岸政策一貫且清楚穩定，核心精神就是維持台海和平、確保台灣安全、守護人民福祉，同時善盡區域穩定與國際責任。反對戰爭，也不放棄防衛；主張交流對話，並非屈從退讓；堅持中道理性，是為了避免誤判、降低衝突風險，讓台灣不被推向對抗的最前線。

國民黨表示，將理性務實、以和平為核心的兩岸政策，惡意扭曲不僅無助於台灣安全，反而是民進黨多年來操作對立、製造恐懼、轉移執政失能焦點的老套手法。令人遺憾的是，高揚凱今日選擇繼承這套話術，而非回到事實、責任與公共理性的討論。誠懇期盼高能喚醒其過去關心公共事務的鴻鵠之志，切勿在追逐功名與聲量的過程中，遺忘讀書人應有的學養與自省。

此外，國民黨也以「亡『羊』補牢、『馬』上變好」八字對聯，送給所有明知民進黨執政失能，卻仍選擇助紂為虐、投機取巧的政治操作客，提醒政治人物最基本的良知——看見問題，應選擇補救，而非持續火上加油。民主不需要作秀，台灣更禁不起持續空轉。